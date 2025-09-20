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  • «Реал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Реал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 16:05
Реал
20.09.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
22' Э. Милитао 47' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
3
Милитао
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
7
Винисиус
30
Мастантуоно
7
Гарсия
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
24
Долан
7
Пуадо
9
Фернандес
10
Мбаппе
5
Беллингем
5
Беллингем
10
Мбаппе
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
30
Мастантуоно
21
Диас
21
Диас
30
Мастантуоно
7
Гарсия
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Гарсия
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
24
Долан
18
Пикель
18
Пикель
24
Долан
8
Экспозито
15
Колеошо
15
Колеошо
8
Экспозито
9
Фернандес
23
Рока
23
Рока
9
Фернандес
10
Лосано
17
Каррерас
17
Каррерас
10
Лосано
7
Пуадо
19
Кике
19
Кике
7
Пуадо
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Реал - Эспаньол
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
20
Офсайды
2
0
Количество передач
753
275
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Эспаньола», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Эспаньол»

«Реал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Реал
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