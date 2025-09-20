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  • «Ислочь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Ислочь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 13:50
Ислочь
20.09.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
75' А. Шестюк
38' Г. Кукушкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
29
Иван Ховалко
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
2
Давид Тве
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
4-2-2-2
1
Климович
25
Макаренко
20
Веретило
3
Тихомиров
99
Юдчиц
29
Ховалко
22
Булмага
2
Тве
5
Волков
23
Ковалевич
9
Шестюк
4-2-3-1
21
Нечаев
90
Кукушкин
3
Чаговец
16
Заяц
2
Шемрук
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Барсуков
17
Потапенко
17
Мартинкевич
10
Лаптев
29
Ховалко
88
Кнышев
88
Кнышев
29
Ховалко
22
Булмага
77
Кравченко
77
Кравченко
22
Булмага
2
Тве
11
Сталбеков
11
Сталбеков
2
Тве
99
Юдчиц
29
Пацко
29
Пацко
99
Юдчиц
23
Ковалевич
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Ковалевич
10
Лаптев
11
Симоненко
11
Симоненко
10
Лаптев
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Антилевский
17
Потапенко
8
Барсуков
7
Адеола
7
Адеола
8
Барсуков
Остались в запасе
Ислочь
Гомель
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
АП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
АП
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Ислочь - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Гомель», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Гомель»

«Ислочь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Ислочь
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