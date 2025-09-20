20.09.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
4-2-2-2
1
Климович
25
Макаренко
20
Веретило
3
Тихомиров
99
Юдчиц
29
Ховалко
22
Булмага
2
Тве
5
Волков
23
Ковалевич
9
Шестюк
4-2-3-1
21
Нечаев
90
Кукушкин
3
Чаговец
16
Заяц
2
Шемрук
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Барсуков
17
Потапенко
17
Мартинкевич
10
Лаптев
29
Ховалко
88
Кнышев
88
Кнышев
29
Ховалко
22
Булмага
77
Кравченко
77
Кравченко
22
Булмага
2
Тве
11
Сталбеков
11
Сталбеков
2
Тве
99
Юдчиц
29
Пацко
29
Пацко
99
Юдчиц
23
Ковалевич
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Ковалевич
10
Лаптев
11
Симоненко
11
Симоненко
10
Лаптев
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Антилевский
17
Потапенко
8
Барсуков
7
Адеола
7
Адеола
8
Барсуков
Остались в запасе
Ислочь
Гомель
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
АП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
АП
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Ислочь - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Гомель», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Гомель»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»