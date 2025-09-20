Составы команд
Колос
Колос
2-4-2-2
31
Пахолюк
3
Козик
6
Бурда
20
Гагнидзе
55
Теллес
9
Цуриков
99
Ррапай
70
Климчук
77
Понедельник
15
7
Алефиренко
1-1-2-3-3
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
27
Куция
8
Кльоц
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
11
22
Стамулис
4
Ципот
3
Козик
4
Бондаренко
4
Бондаренко
3
Козик
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
99
Ррапай
17
Салабай
17
Салабай
99
Ррапай
77
Шарай
22
Корнийчук
22
Корнийчук
77
Шарай
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
71
71
27
Куция
20
20
27
Куция
Остались в запасе
Колос
Верес
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Эрен Айдын
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Эрен Айдын
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Колос - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Вереса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Верес»
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Источник: «Бомбардир»