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  • «Колос» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Колос» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 14:20
Колос
20.09.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Верес
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
4
Кай Ципот
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Эрен Айдын
ЦФ
20
Alagie Wally
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
2-4-2-2
31
Пахолюк
3
Козик
6
Бурда
20
Гагнидзе
55
Теллес
9
Цуриков
99
Ррапай
70
Климчук
77
Понедельник
15
7
Алефиренко
1-1-2-3-3
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
27
Куция
8
Кльоц
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
11
22
Стамулис
4
Ципот
3
Козик
4
Бондаренко
4
Бондаренко
3
Козик
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
99
Ррапай
17
Салабай
17
Салабай
99
Ррапай
77
Шарай
22
Корнийчук
22
Корнийчук
77
Шарай
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
71
71
27
Куция
20
20
27
Куция
Остались в запасе
Колос
Верес
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Эрен Айдын
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Эрен Айдын
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Колос - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Вереса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Верес»

«Колос» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Колос
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