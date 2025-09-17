17.09.2025, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-3-1
70
Эгрибаят
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Фред
70
Айдын
94
Талиска
17
Шиманьски
21
Эн-Несири
3-1-3-3
1
Ташкыран
5
Алити
50
Акдаг
3
Лима
88
Эздемир
8
42
Макута
58
39
Огунду
16
У-Джо
7
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
70
Айдын
17
Кахведжи
17
Кахведжи
70
Айдын
94
Талиска
22
Мерджан
22
Мерджан
94
Талиска
17
Шиманьски
23
Тосун
23
Тосун
17
Шиманьски
8
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
8
42
Макута
17
Жанвье
17
Жанвье
42
Макута
7
26
26
7
16
У-Джо
50
Ялчин
50
Ялчин
16
У-Джо
39
Огунду
7
Караджа
7
Караджа
39
Огунду
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
10
Пауло Виктор
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Bedirhan Özyurt
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
10
Пауло Виктор
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Bedirhan Özyurt
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Жоау Перейра
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
1
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
10
11
Офсайды
4
1
Количество передач
561
346
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Аланьяспора», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Аланьяспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»