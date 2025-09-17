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  • «Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 18:50
Фенербахче
17.09.2025, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Аланьяспор
72' Н. Семеду 76' Ю. Эн-Несири
18' I. Kaya 90+3' Ю. Эздемир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
94
Талиска
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
(К) ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Enes Keskin
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
58
Маэстро
ЦП
7
Ibrahim Kaya
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Аланьяспор
10
Пауло Виктор
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Bedirhan Özyurt
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
4-2-3-1
70
Эгрибаят
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Фред
70
Айдын
94
Талиска
17
Шиманьски
21
Эн-Несири
3-1-3-3
1
Ташкыран
5
Алити
50
Акдаг
3
Лима
88
Эздемир
8
42
Макута
58
39
Огунду
16
У-Джо
7
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
70
Айдын
17
Кахведжи
17
Кахведжи
70
Айдын
94
Талиска
22
Мерджан
22
Мерджан
94
Талиска
17
Шиманьски
23
Тосун
23
Тосун
17
Шиманьски
8
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
8
42
Макута
17
Жанвье
17
Жанвье
42
Макута
7
26
26
7
16
У-Джо
50
Ялчин
50
Ялчин
16
У-Джо
39
Огунду
7
Караджа
7
Караджа
39
Огунду
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
10
Пауло Виктор
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Bedirhan Özyurt
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
10
Пауло Виктор
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Bedirhan Özyurt
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Жоау Перейра
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
1
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
10
11
Офсайды
4
1
Количество передач
561
346
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Аланьяспора», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Аланьяспор»

«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Аланьяспор Фенербахче
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