15.09.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
10
Лосано
11
Милья
7
Пуадо
24
Долан
9
Фернандес
3-2-2-1-2
13
Роман
24
Вальент
21
Раильо
15
Кумбула
3
Морей
22
Мохика
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
19
Мурики
18
Жозеф
24
Долан
12
Рубио
12
Рубио
24
Долан
7
Пуадо
22
Санчес
22
Санчес
7
Пуадо
23
Эль-Хилали
11
Террац
11
Террац
23
Эль-Хилали
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
3
Морей
24
Маффео
24
Маффео
3
Морей
20
Торре
11
Кошта
11
Кошта
20
Торре
15
Кумбула
11
Вирджили
11
Вирджили
15
Кумбула
8
Морланес
27
Доменек
27
Доменек
8
Морланес
18
Жозеф
9
Абдон
9
Абдон
18
Жозеф
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
9
16
Офсайды
0
2
Количество передач
303
494
Сейвы
8
0
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
2.51
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Мальорки», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»