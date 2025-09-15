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  • «Эспаньол» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Эспаньол» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 20:50
Эспаньол
15.09.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Мальорка
20' П. Милья 34' Р. Фернандес 81' Кике (П)
45' В. Мурики (П) 65' В. Мурики
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
18
Матео Жозеф
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
11
Ян Вирджили
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
10
Лосано
11
Милья
7
Пуадо
24
Долан
9
Фернандес
3-2-2-1-2
13
Роман
24
Вальент
21
Раильо
15
Кумбула
3
Морей
22
Мохика
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
19
Мурики
18
Жозеф
24
Долан
12
Рубио
12
Рубио
24
Долан
7
Пуадо
22
Санчес
22
Санчес
7
Пуадо
23
Эль-Хилали
11
Террац
11
Террац
23
Эль-Хилали
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
3
Морей
24
Маффео
24
Маффео
3
Морей
20
Торре
11
Кошта
11
Кошта
20
Торре
15
Кумбула
11
Вирджили
11
Вирджили
15
Кумбула
8
Морланес
27
Доменек
27
Доменек
8
Морланес
18
Жозеф
9
Абдон
9
Абдон
18
Жозеф
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
9
16
Офсайды
0
2
Количество передач
303
494
Сейвы
8
0
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
2.51
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Мальорки», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Мальорка»

«Эспаньол» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Эспаньол
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