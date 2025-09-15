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  • «Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 19:45
Гомель
15.09.2025, понедельник, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
84' А. Антилевский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
20
Евгений Краснов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
14
Захар Червяков
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
88
Даниил Песняк
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
3-2-2-3
44
Клещук
2
Шемрук
3
Чаговец
90
Кукушкин
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Мартинкевич
8
Барсуков
7
Адеола
11
Симоненко
10
Лаптев
3-4-1-2
77
Гущенко
22
Егоров
15
23
Наумов
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
14
Червяков
10
Лаптев
10
Савицкий
10
Савицкий
10
Лаптев
7
Адеола
22
Емельянов
22
Емельянов
7
Адеола
8
Барсуков
11
Антилевский
11
Антилевский
8
Барсуков
22
Скибский
3
Жумаев
3
Жумаев
22
Скибский
20
Краснов
88
Песняк
88
Песняк
20
Краснов
26
Тихоновский
7
Лисовский
7
Лисовский
26
Тихоновский
9
Теверов
33
Горбачик
33
Горбачик
9
Теверов
Остались в запасе
Гомель
Витебск
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Иван Новичков
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Максим Разумов
Статистика матча Гомель - Витебск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Витебска», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Витебск»

«Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Гомель
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