Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Витебска», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Витебск»