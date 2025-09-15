15.09.2025, понедельник, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-2-2-3
44
Клещук
2
Шемрук
3
Чаговец
90
Кукушкин
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Мартинкевич
8
Барсуков
7
Адеола
11
Симоненко
10
Лаптев
3-4-1-2
77
Гущенко
22
Егоров
15
23
Наумов
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
14
Червяков
10
Лаптев
10
Савицкий
10
Савицкий
10
Лаптев
7
Адеола
22
Емельянов
22
Емельянов
7
Адеола
8
Барсуков
11
Антилевский
11
Антилевский
8
Барсуков
22
Скибский
3
Жумаев
3
Жумаев
22
Скибский
20
Краснов
88
Песняк
88
Песняк
20
Краснов
26
Тихоновский
7
Лисовский
7
Лисовский
26
Тихоновский
9
Теверов
33
Горбачик
33
Горбачик
9
Теверов
Остались в запасе
Гомель
Витебск
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Иван Новичков
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Максим Разумов
Статистика матча Гомель - Витебск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Витебска», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»