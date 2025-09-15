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  • «Динамо-Брест» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Динамо-Брест» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 17:50
Динамо-Брест
15.09.2025, понедельник, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Неман
18' М. Гордейчук 43' Е. Корцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
21
Денис Ковалевич
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
4-1-3-2
16
Козакевич
23
Поляков
22
Павловец
89
77
Юзепчук
4
Оладойе
62
Гордейчук
99
Зеньков
7
Быков
24
Корцов
2
Рылач
3-1-4-1-1
1
Белов
19
Кучинский
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
15
Евдокимов
32
Павлюковец
9
Пушняков
17
Зубович
2
Рылач
18
Степанов
18
Степанов
2
Рылач
7
Быков
21
Ковалевич
21
Ковалевич
7
Быков
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
4
Оладойе
11
Мартынов
11
Мартынов
4
Оладойе
17
Зубович
6
Назаренко
6
Назаренко
17
Зубович
32
Павлюковец
30
Ахмеди
30
Ахмеди
32
Павлюковец
47
Козлов
7
Клочков
7
Клочков
47
Козлов
19
Кучинский
10
Борубаев
10
Борубаев
19
Кучинский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Неман
30
Mikhail Klachkovich
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо-Брест - Неман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Немана», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Неман»

«Динамо-Брест» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Динамо-Брест
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