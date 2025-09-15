Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Немана», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Неман»