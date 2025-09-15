15.09.2025, понедельник, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
4-1-3-2
16
Козакевич
23
Поляков
22
Павловец
89
77
Юзепчук
4
Оладойе
62
Гордейчук
99
Зеньков
7
Быков
24
Корцов
2
Рылач
3-1-4-1-1
1
Белов
19
Кучинский
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
15
Евдокимов
32
Павлюковец
9
Пушняков
17
Зубович
2
Рылач
18
Степанов
18
Степанов
2
Рылач
7
Быков
21
Ковалевич
21
Ковалевич
7
Быков
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
4
Оладойе
11
Мартынов
11
Мартынов
4
Оладойе
17
Зубович
6
Назаренко
6
Назаренко
17
Зубович
32
Павлюковец
30
Ахмеди
30
Ахмеди
32
Павлюковец
47
Козлов
7
Клочков
7
Клочков
47
Козлов
19
Кучинский
10
Борубаев
10
Борубаев
19
Кучинский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Неман
30
Mikhail Klachkovich
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо-Брест - Неман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Немана», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»