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Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лиона», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Лион»