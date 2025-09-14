14.09.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-2-2-2
30
Самба
26
Мерлен
5
Жаке
24
Руо
48
Айт-Будлаль
21
Ронжье
6
Сиссе
95
Франковски
10
Бляс
36
Эмболо
22
Леполь
2-5-3
40
Дескамп
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
9
Карабец
8
Толиссо
6
Тессманн
39
Фофана
18
Мера
22
Мата
10
Бляс
18
Нагида
18
Нагида
10
Бляс
48
Айт-Будлаль
36
Сейду
36
Сейду
48
Айт-Будлаль
6
Сиссе
42
Фофана
42
Фофана
6
Сиссе
95
Франковски
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
75
Мейте
75
Мейте
36
Эмболо
39
Фофана
13
Клюйверт
13
Клюйверт
39
Фофана
9
Карабец
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Карабец
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
Остались в запасе
Ренн
Лион
50
Матис Силистри
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ренн - Лион
2
1
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
13
Офсайды
3
0
Количество передач
448
489
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лиона», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Лион»
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Источник: «Бомбардир»