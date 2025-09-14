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  • «Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 20:35
Ренн
14.09.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Лион
80' А. Руо 90+3' Р. Дескамп (АГ) 90+5' К. Мейте
14' К. Толиссо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Халис Мера
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
26
Мерлен
5
Жаке
24
Руо
48
Айт-Будлаль
21
Ронжье
6
Сиссе
95
Франковски
10
Бляс
36
Эмболо
22
Леполь
2-5-3
40
Дескамп
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
9
Карабец
8
Толиссо
6
Тессманн
39
Фофана
18
Мера
22
Мата
10
Бляс
18
Нагида
18
Нагида
10
Бляс
48
Айт-Будлаль
36
Сейду
36
Сейду
48
Айт-Будлаль
6
Сиссе
42
Фофана
42
Фофана
6
Сиссе
95
Франковски
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
75
Мейте
75
Мейте
36
Эмболо
39
Фофана
13
Клюйверт
13
Клюйверт
39
Фофана
9
Карабец
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Карабец
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
Остались в запасе
Ренн
Лион
50
Матис Силистри
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ренн - Лион
2
1
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
13
Офсайды
3
0
Количество передач
448
489
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лиона», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Лион»

«Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Ренн
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