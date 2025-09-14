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  • «Астана» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Астана» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 15:50
Астана
14.09.2025, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Елимай
14' Н. Грипши 27' А. Аманович 61' Н. Грипши
33' К. Ролон 57' Г. Кенжебек 64' И. Свиридов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Назми Грипши
АП
8
Иван Башич
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
23
Майком Давид
ОП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
22
Марочкин
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
8
Башич
7
Грипши
81
Каримов
3-3-1-2-1
35
Коваль
5
3
Одеойибо
15
Чаласан
2
Адамбаев
23
Давид
8
Ролон
18
Оразов
11
Свиридов
23
Кенжебек
77
Плакка Фессу
10
Томасов
4
Быстров
4
Быстров
10
Томасов
7
Грипши
10
Камай
10
Камай
7
Грипши
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
18
Оразов
27
Березкин
27
Березкин
18
Оразов
2
Адамбаев
17
Пайруз
17
Пайруз
2
Адамбаев
Остались в запасе
Астана
Елимай
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Астана - Елимай
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Елимая», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Елимай»

«Астана» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Астана
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