14.09.2025, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
22
Марочкин
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
8
Башич
7
Грипши
81
Каримов
3-3-1-2-1
35
Коваль
5
3
Одеойибо
15
Чаласан
2
Адамбаев
23
Давид
8
Ролон
18
Оразов
11
Свиридов
23
Кенжебек
77
Плакка Фессу
10
Томасов
4
Быстров
4
Быстров
10
Томасов
7
Грипши
10
Камай
10
Камай
7
Грипши
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
18
Оразов
27
Березкин
27
Березкин
18
Оразов
2
Адамбаев
17
Пайруз
17
Пайруз
2
Адамбаев
Остались в запасе
Астана
Елимай
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Астана - Елимай
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Елимая», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»