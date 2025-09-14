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  • «Сокол» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Сокол» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 15:50
Сокол
14.09.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
3-3-1-1-1
36
Левашов
50
Быков
5
Ковачевич
19
Бутаев
51
Синяк
17
Дауров
2
Чуриков
8
Кахриманович
70
Бахарев
9
Шпитальный
3-3-2-1-1
51
Митров
7
Маляров
62
Карпов
2
Бозов
44
Корнюшин
64
Ланин
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
78
Куль
10
Гонгапшев
17
Дауров
10
Мухин
10
Мухин
17
Дауров
9
Шпитальный
69
Ермолин
69
Ермолин
9
Шпитальный
70
Бахарев
11
Голиянин
11
Голиянин
70
Бахарев
78
Куль
23
Нафиков
23
Нафиков
78
Куль
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
15
Самойлов
88
Миронов
88
Миронов
15
Самойлов
Остались в запасе
Сокол
Шинник
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Сокол - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Шинника», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Шинник»

«Сокол» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Сокол
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