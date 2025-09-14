Составы команд
Сокол
Сокол
3-3-1-1-1
36
Левашов
50
Быков
5
Ковачевич
19
Бутаев
51
Синяк
17
Дауров
2
Чуриков
8
Кахриманович
70
Бахарев
9
Шпитальный
3-3-2-1-1
51
Митров
7
Маляров
62
Карпов
2
Бозов
44
Корнюшин
64
Ланин
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
78
Куль
10
Гонгапшев
17
Дауров
10
Мухин
10
Мухин
17
Дауров
9
Шпитальный
69
Ермолин
69
Ермолин
9
Шпитальный
70
Бахарев
11
Голиянин
11
Голиянин
70
Бахарев
78
Куль
23
Нафиков
23
Нафиков
78
Куль
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
15
Самойлов
88
Миронов
88
Миронов
15
Самойлов
Остались в запасе
Сокол
Шинник
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Сокол - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Шинника», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»