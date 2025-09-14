14.09.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Покидышев
24
Коротков
17
Фомин
6
Макаров
13
Кайнов
80
Арбузов
10
Симонян
9
Давидян
7
Сафронов
3-2-3-2
31
Анисимов
4
Юдинцев
19
Тананеев
15
Бурко
2
Хубаев
7
Аюкин
11
Абдуллаев
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
59
Моторин
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
13
Кайнов
77
Сасин
77
Сасин
13
Кайнов
10
Симонян
24
Мальцев
24
Мальцев
10
Симонян
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
80
Арбузов
17
Никишин
17
Никишин
80
Арбузов
11
Апеков
79
Семенов
79
Семенов
11
Апеков
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
2
Хубаев
8
Шамкин
8
Шамкин
2
Хубаев
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
Остались в запасе
Ротор
КАМАЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «КАМАЗа», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»