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  • «Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 15:50
Ротор
14.09.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
КАМАЗ
34' Д. Давидян 50' И. Сафронов 69' А. Хохлачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
10
Артем Симонян
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
77
Дмитрий Сасин
АП
24
Михаил Мальцев
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
79
Виталий Семенов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Покидышев
24
Коротков
17
Фомин
6
Макаров
13
Кайнов
80
Арбузов
10
Симонян
9
Давидян
7
Сафронов
3-2-3-2
31
Анисимов
4
Юдинцев
19
Тананеев
15
Бурко
2
Хубаев
7
Аюкин
11
Абдуллаев
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
59
Моторин
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
13
Кайнов
77
Сасин
77
Сасин
13
Кайнов
10
Симонян
24
Мальцев
24
Мальцев
10
Симонян
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
80
Арбузов
17
Никишин
17
Никишин
80
Арбузов
11
Апеков
79
Семенов
79
Семенов
11
Апеков
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
2
Хубаев
8
Шамкин
8
Шамкин
2
Хубаев
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
Остались в запасе
Ротор
КАМАЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «КАМАЗа», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «КАМАЗ»

«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Ротор
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