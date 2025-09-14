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  • «Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 13:50
Заря
14.09.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Колос
52' Ф. Будковский
36' Ю. Климчук 42' А. Цуриков 90+4' И. Кане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
7
N. Andjusic
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Андрей Цуриков
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
A. Krasniqi
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
2-1-3-4
12
Турбаевский
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
44
Пердута
6
Попара
7
Маткевич
9
Вокрри
28
Будковский
22
Мичин
7
2-4-2-2
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
55
Теллес
20
Гагнидзе
99
Ррапай
9
Цуриков
77
Понедельник
70
Климчук
7
Алефиренко
15
44
Пердута
23
Малиш
23
Малиш
44
Пердута
21
Башич
19
Саленко
19
Саленко
21
Башич
7
Маткевич
36
Оливейра
36
Оливейра
7
Маткевич
7
11
Горбач
11
Горбач
7
3
Козик
6
Бурда
6
Бурда
3
Козик
99
Ррапай
7
Демченко
7
Демченко
99
Ррапай
7
Алефиренко
75
Третьяков
75
Третьяков
7
Алефиренко
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
Остались в запасе
Заря
Колос
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
10
A. Krasniqi
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
10
A. Krasniqi
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Заря - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Колоса», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Колос»

«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Заря
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