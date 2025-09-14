14.09.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
2-1-3-4
12
Турбаевский
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
44
Пердута
6
Попара
7
Маткевич
9
Вокрри
28
Будковский
22
Мичин
7
2-4-2-2
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
55
Теллес
20
Гагнидзе
99
Ррапай
9
Цуриков
77
Понедельник
70
Климчук
7
Алефиренко
15
44
Пердута
23
Малиш
23
Малиш
44
Пердута
21
Башич
19
Саленко
19
Саленко
21
Башич
7
Маткевич
36
Оливейра
36
Оливейра
7
Маткевич
7
11
Горбач
11
Горбач
7
3
Козик
6
Бурда
6
Бурда
3
Козик
99
Ррапай
7
Демченко
7
Демченко
99
Ррапай
7
Алефиренко
75
Третьяков
75
Третьяков
7
Алефиренко
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
Остались в запасе
Заря
Колос
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
10
A. Krasniqi
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
10
A. Krasniqi
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Заря - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Колоса», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Колос»
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Источник: «Бомбардир»