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  • «Бавария» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Бавария» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 18:20
Бавария
13.09.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Гамбург
3' С. Гнабри 9' А. Павлович 26' Г. Кейн (П) 29' Л. Диас 62' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
21
Николай Ремберг
ЦП
33
Николас Капалдо
(К) ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Гамбург
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
19
Фабио Бальде
ЦП
38
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
3-2-3-2
1
Фернандес
44
Вушкович
22
17
Омари
25
Микельбренси
28
Мухайм
20
Виейра
33
Капалдо
21
Ремберг
11
Кенигсдорффер
44
Сахити
2
Упамекано
22
Геррейру
22
Геррейру
2
Упамекано
14
Диас
23
Боэ
23
Боэ
14
Диас
Геррейру
34
Бишоф
34
Бишоф
Геррейру
9
Кейн
7
Карл
7
Карл
9
Кейн
7
Гнабри
11
Джексон
11
Джексон
7
Гнабри
22
23
Эльфадли
23
Эльфадли
22
33
Капалдо
28
Мефферт
28
Мефферт
33
Капалдо
9
Филипп
9
Филипп
38
38
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Кенигсдорффер
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Фабио Бальде
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Фабио Бальде
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Бавария - Гамбург
2
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
772
317
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
2.54
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-2.29
-2.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Гамбурга», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Гамбург»

«Бавария» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Бавария
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