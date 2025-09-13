13.09.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
3-2-3-2
1
Фернандес
44
Вушкович
22
17
Омари
25
Микельбренси
28
Мухайм
20
Виейра
33
Капалдо
21
Ремберг
11
Кенигсдорффер
44
Сахити
2
Упамекано
22
Геррейру
22
Геррейру
2
Упамекано
14
Диас
23
Боэ
23
Боэ
14
Диас
Геррейру
34
Бишоф
34
Бишоф
Геррейру
9
Кейн
7
Карл
7
Карл
9
Кейн
7
Гнабри
11
Джексон
11
Джексон
7
Гнабри
22
23
Эльфадли
23
Эльфадли
22
33
Капалдо
28
Мефферт
28
Мефферт
33
Капалдо
9
Филипп
9
Филипп
38
38
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Кенигсдорффер
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Фабио Бальде
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Фабио Бальде
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Бавария - Гамбург
2
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
772
317
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
2.54
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-2.29
-2.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Гамбурга», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Гамбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»