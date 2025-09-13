Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Шахтера», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер»