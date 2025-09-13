13.09.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Харьков
Харьков
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
45
Калитвинцев
20
Литвиненко
5
Калюжный
14
Гаджиев
19
Рашица
98
Итодо
4-2-2-2
31
Ризнык
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
6
Гомес
10
Педриньо
27
Очеретко
19
Бондаренко
9
Элиас
30
Алиссон
98
Итодо
25
Когут
25
Когут
98
Итодо
14
Гаджиев
7
Моура
7
Моура
14
Гаджиев
20
Литвиненко
11
Чурко
11
Чурко
20
Литвиненко
16
Азарови
22
Конопля
22
Конопля
16
Азарови
8
Крыськив
8
Крыськив
9
Элиас
11
Невертон
11
Невертон
9
Элиас
Остались в запасе
Харьков
Шахтер
23
Ярослав Проценко
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
23
Ярослав Проценко
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Харьков - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Шахтера», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер»
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Источник: «Бомбардир»