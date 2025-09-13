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  • «Металлист 1925» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Металлист 1925» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 16:50
Харьков
13.09.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
85' И. Калюжный
22' А. Бондаренко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
98
Питер Итодо
ЦФ
19
Эрмир Рашица
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
30
Алиссон
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Харьков
23
Ярослав Проценко
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
88
Андрей Король
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
45
Калитвинцев
20
Литвиненко
5
Калюжный
14
Гаджиев
19
Рашица
98
Итодо
4-2-2-2
31
Ризнык
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
6
Гомес
10
Педриньо
27
Очеретко
19
Бондаренко
9
Элиас
30
Алиссон
98
Итодо
25
Когут
25
Когут
98
Итодо
14
Гаджиев
7
Моура
7
Моура
14
Гаджиев
20
Литвиненко
11
Чурко
11
Чурко
20
Литвиненко
16
Азарови
22
Конопля
22
Конопля
16
Азарови
8
Крыськив
8
Крыськив
9
Элиас
11
Невертон
11
Невертон
9
Элиас
Остались в запасе
Харьков
Шахтер
23
Ярослав Проценко
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
23
Ярослав Проценко
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Харьков - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Шахтера», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер»

«Металлист 1925» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Харьков
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