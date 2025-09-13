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  • «Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 16:05
Реал Сосьедад
13.09.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Реал
56' М. Оярсабаль (П)
12' К. Мбаппе 44' А. Гюлер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
M. Goti Lopez
ЦП
4
Йон Горротксатеги
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Серхио Франсиско
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
6
Элустондо
8
4
Горротксатеги
10
Оярсабаль
15
Марин
11
Гедеш
7
Барренечеа
4-1-1-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
25
Себальос
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
8
18
Солер
18
Солер
8
11
Гедеш
23
Захарян
23
Захарян
11
Гедеш
15
Марин
14
Кубо
14
Кубо
15
Марин
4
Горротксатеги
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
4
Горротксатеги
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
15
Гюлер
5
Алаба
5
Алаба
15
Гюлер
25
Себальос
2
Асенсио
2
Асенсио
25
Себальос
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
21
Диас
8
Вальверде
8
Вальверде
21
Диас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Главный тренер
Серхио Франсиско
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
1
2
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
17
7
Офсайды
0
2
Количество передач
522
314
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
12
3
Удары из пределов штрафной
15
14
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реала», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»

«Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Реал Сосьедад
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