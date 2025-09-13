13.09.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
6
Элустондо
8
4
Горротксатеги
10
Оярсабаль
15
Марин
11
Гедеш
7
Барренечеа
4-1-1-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
25
Себальос
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
8
18
Солер
18
Солер
8
11
Гедеш
23
Захарян
23
Захарян
11
Гедеш
15
Марин
14
Кубо
14
Кубо
15
Марин
4
Горротксатеги
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
4
Горротксатеги
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
15
Гюлер
5
Алаба
5
Алаба
15
Гюлер
25
Себальос
2
Асенсио
2
Асенсио
25
Себальос
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
21
Диас
8
Вальверде
8
Вальверде
21
Диас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Главный тренер
Серхио Франсиско
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
1
2
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
17
7
Офсайды
0
2
Количество передач
522
314
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
12
3
Удары из пределов штрафной
15
14
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реала», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»