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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реала», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»