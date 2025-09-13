13.09.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
59
Аванесян
14
Брнович
7
Рейес
9
Липовой
22
Цараев
90
Калмыков
4-1-2-2-1
68
Гайдаш
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
11
Назаренко
55
Саплинов
23
Чиканчи
3
Ботака-Иобома
45
Кармаев
45
Кармаев
3
Ботака-Иобома
14
Брнович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Брнович
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
9
Липовой
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Липовой
35
Енин
69
Чурсин
69
Чурсин
35
Енин
88
Садов
9
Тлехугов
9
Тлехугов
88
Садов
11
Назаренко
69
Боков
69
Боков
11
Назаренко
23
Чиканчи
77
Гарибян
77
Гарибян
23
Чиканчи
Остались в запасе
Арсенал
Спартак К
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Арсенал - Спартак К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Спартака» Кострома, 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Спартак» Кострома
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»