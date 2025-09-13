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  • «Арсенал» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Арсенал» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 15:50
Арсенал
13.09.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Спартак К
61' А. Трошечкин
82' А. Гарибян 90' К. Чурсин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
55
Александр Саплинов
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
4-1-1-3-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
59
Аванесян
14
Брнович
7
Рейес
9
Липовой
22
Цараев
90
Калмыков
4-1-2-2-1
68
Гайдаш
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
11
Назаренко
55
Саплинов
23
Чиканчи
3
Ботака-Иобома
45
Кармаев
45
Кармаев
3
Ботака-Иобома
14
Брнович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Брнович
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
9
Липовой
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Липовой
35
Енин
69
Чурсин
69
Чурсин
35
Енин
88
Садов
9
Тлехугов
9
Тлехугов
88
Садов
11
Назаренко
69
Боков
69
Боков
11
Назаренко
23
Чиканчи
77
Гарибян
77
Гарибян
23
Чиканчи
Остались в запасе
Арсенал
Спартак К
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Арсенал - Спартак К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Спартака» Кострома, 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Спартак» Кострома

«Арсенал» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Арсенал
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