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  • «Оболонь» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Оболонь» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 14:20
Оболонь
13.09.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
40' И. Нестеренко 90+1' Д. Устименко
25' А. Караваев 44' Т. Михавко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
97
Олег Ильин
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
3-3-2-2
1
Федоривский
37
Дубко
32
50
5
Шевченко
6
Чех
55
Суханов
17
Черненко
23
Кулаковский
30
Нестеренко
97
Ильин
4-1-3-2
35
Нещерет
20
Караваев
32
Михавко
40
Биловар
2
Вивчаренко
6
Бражко
39
Герреро
29
Буяльский
8
Яцык
7
Ярмоленко
22
Кабаев
23
Кулаковский
24
Прокопенко
24
Прокопенко
23
Кулаковский
32
22
22
32
17
Черненко
42
Пасич
42
Пасич
17
Черненко
55
Суханов
80
80
55
Суханов
30
Нестеренко
9
Устименко
9
Устименко
30
Нестеренко
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
8
Яцык
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Яцык
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
7
Ярмоленко
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Оболонь
Динамо К
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
Главный тренер
Валерий Иващенко
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Оболонь - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Динамо» Киев, 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Динамо» Киев

«Оболонь» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Оболонь
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