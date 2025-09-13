13.09.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-3-2-2
1
Федоривский
37
Дубко
32
50
5
Шевченко
6
Чех
55
Суханов
17
Черненко
23
Кулаковский
30
Нестеренко
97
Ильин
4-1-3-2
35
Нещерет
20
Караваев
32
Михавко
40
Биловар
2
Вивчаренко
6
Бражко
39
Герреро
29
Буяльский
8
Яцык
7
Ярмоленко
22
Кабаев
23
Кулаковский
24
Прокопенко
24
Прокопенко
23
Кулаковский
32
22
22
32
17
Черненко
42
Пасич
42
Пасич
17
Черненко
55
Суханов
80
80
55
Суханов
30
Нестеренко
9
Устименко
9
Устименко
30
Нестеренко
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
8
Яцык
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Яцык
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
7
Ярмоленко
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Оболонь
Динамо К
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
Главный тренер
Валерий Иващенко
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Оболонь - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Динамо» Киев, 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»