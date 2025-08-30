30.08.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-3-1-2-1
1
Дамен
5
Матсима
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
14
Вольф
4
Массенго
11
Саад
21
Кемюр
19
Фельхауэр
3-1-2-3-1
1
Нойер
44
Станишич
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
27
Горецка
27
Лаймер
17
Олисе
7
Гнабри
14
Диас
9
Кейн
4
Массенго
40
Бэнкс
40
Бэнкс
4
Массенго
14
Вольф
37
Реджбечай
37
Реджбечай
14
Вольф
13
Яннулис
30
Каде
30
Каде
13
Яннулис
11
Саад
9
Тиц
9
Тиц
11
Саад
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Айман Дардари
ЛВ
Главный тренер
Сандро Вагнер
35
Яннис Бартль
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Айман Дардари
ЛВ
Остались в запасе
35
Яннис Бартль
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Сандро Вагнер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Аугсбург - Бавария
3
4
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
11
Офсайды
4
3
Количество передач
371
518
Сейвы
7
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.51
4.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Баварии», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»