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  • «Торпедо» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

«Торпедо» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

11 августа 2025, 17:50
Торпедо
11.08.2025, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Спартак К
41' Д. Жилмостных
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
21
Артур Галоян
АП
8
Даниил Шамкин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Александр Саплинов
АП
11
Егор Назаренко
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Спартак К
31
Роланд Джобава
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
3-3-3-1
25
Солдатенко
4
Бородин
99
Костин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
99
Шевченко
21
Галоян
8
Шамкин
23
Данилин
9
Чупаев
4-3-2-1
68
Гайдаш
23
Лях
2
Тарасов
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
69
Чурсин
56
Демьянов
55
Саплинов
11
Назаренко
23
Чиканчи
8
Шамкин
7
Бакич
7
Бакич
8
Шамкин
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
21
Галоян
11
Алыкулов
11
Алыкулов
21
Галоян
23
Данилин
7
Юшин
7
Юшин
23
Данилин
9
Чупаев
70
Червяков
70
Червяков
9
Чупаев
23
Лях
4
Супранович
4
Супранович
23
Лях
56
Демьянов
88
Садов
88
Садов
56
Демьянов
11
Назаренко
98
Хорин
98
Хорин
11
Назаренко
69
Чурсин
13
Рубцов
13
Рубцов
69
Чурсин
Остались в запасе
Торпедо
Спартак К
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
31
Роланд Джобава
ВР
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
9
Марат Тлехугов
ПВ
48
Иван Сутугин
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Остались в запасе
31
Роланд Джобава
ВР
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
9
Марат Тлехугов
ПВ
48
Иван Сутугин
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Торпедо - Спартак К
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Спартака» Кострома, 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Спартак» Кострома

«Торпедо» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Торпедо
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