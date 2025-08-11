11.08.2025, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-3-3-1
25
Солдатенко
4
Бородин
99
Костин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
99
Шевченко
21
Галоян
8
Шамкин
23
Данилин
9
Чупаев
4-3-2-1
68
Гайдаш
23
Лях
2
Тарасов
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
69
Чурсин
56
Демьянов
55
Саплинов
11
Назаренко
23
Чиканчи
8
Шамкин
7
Бакич
7
Бакич
8
Шамкин
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
21
Галоян
11
Алыкулов
11
Алыкулов
21
Галоян
23
Данилин
7
Юшин
7
Юшин
23
Данилин
9
Чупаев
70
Червяков
70
Червяков
9
Чупаев
23
Лях
4
Супранович
4
Супранович
23
Лях
56
Демьянов
88
Садов
88
Садов
56
Демьянов
11
Назаренко
98
Хорин
98
Хорин
11
Назаренко
69
Чурсин
13
Рубцов
13
Рубцов
69
Чурсин
Остались в запасе
Торпедо
Спартак К
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
31
Роланд Джобава
ВР
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
9
Марат Тлехугов
ПВ
48
Иван Сутугин
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Остались в запасе
31
Роланд Джобава
ВР
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
9
Марат Тлехугов
ПВ
48
Иван Сутугин
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Торпедо - Спартак К
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Спартака» Кострома, 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Спартак» Кострома
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»