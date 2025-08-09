Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

9 августа 2025, 16:50
Ислочь
09.08.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
БАТЭ
49' В. Хващинский 64' М. Ковалевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
2
Давид Тве
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
12
Максим Телеш
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
11
Егор Гривенев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
3-2-1-2-2
28
Свирский
3
Тихомиров
20
Веретило
99
Юдчиц
88
Кнышев
22
Булмага
2
Тве
6
Гоманов
11
Сталбеков
23
Ковалевич
10
Хващинский
4-1-3-2
16
Сокол
33
Рахманов
4
Ращеня
98
Свидинский
14
Пашевич
7
Свирепа
12
Телеш
10
Русаков
6
77
Каргбо
15
Яцкевич
88
Кнышев
52
Конюхов
52
Конюхов
88
Кнышев
2
Тве
8
Гуз
8
Гуз
2
Тве
11
Сталбеков
5
Волков
5
Волков
11
Сталбеков
22
Булмага
7
Ровдо
7
Ровдо
22
Булмага
10
Хващинский
19
Олалейе
19
Олалейе
10
Хващинский
10
Русаков
9
Мирский
9
Мирский
10
Русаков
7
Свирепа
11
Гривенев
11
Гривенев
7
Свирепа
15
Яцкевич
29
Шарль
29
Шарль
15
Яцкевич
77
Каргбо
4
4
77
Каргбо
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
1
Андрей Климович
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
35
Арсений Скопец
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против БАТЭ, 17 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – БАТЭ

«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Ислочь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
1
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+