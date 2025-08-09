09.08.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-2-1-2-2
28
Свирский
3
Тихомиров
20
Веретило
99
Юдчиц
88
Кнышев
22
Булмага
2
Тве
6
Гоманов
11
Сталбеков
23
Ковалевич
10
Хващинский
4-1-3-2
16
Сокол
33
Рахманов
4
Ращеня
98
Свидинский
14
Пашевич
7
Свирепа
12
Телеш
10
Русаков
6
77
Каргбо
15
Яцкевич
88
Кнышев
52
Конюхов
52
Конюхов
88
Кнышев
2
Тве
8
Гуз
8
Гуз
2
Тве
11
Сталбеков
5
Волков
5
Волков
11
Сталбеков
22
Булмага
7
Ровдо
7
Ровдо
22
Булмага
10
Хващинский
19
Олалейе
19
Олалейе
10
Хващинский
10
Русаков
9
Мирский
9
Мирский
10
Русаков
7
Свирепа
11
Гривенев
11
Гривенев
7
Свирепа
15
Яцкевич
29
Шарль
29
Шарль
15
Яцкевич
77
Каргбо
4
4
77
Каргбо
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
1
Андрей Климович
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
35
Арсений Скопец
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против БАТЭ, 17 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – БАТЭ
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»