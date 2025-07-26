26.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-2-2-2-1
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
4
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
21
Жагоров
17
Чесноков
7
Жумашев
14
Сигневич
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
14
Мартынович
25
Широбоков
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
77
Зария
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
21
Жагоров
17
Зуев
17
Зуев
21
Жагоров
7
Жумашев
8
Энен
8
Энен
7
Жумашев
18
Глейзер
4
Касабулат
4
Касабулат
18
Глейзер
15
Арад
6
Садыбеков
6
Садыбеков
15
Арад
55
Громыко
24
Мрынский
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
Остались в запасе
Тобол
Кайрат
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Тобол - Кайрат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кайрата», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»