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  • «Тобол» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Тобол» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 14:50
Тобол
26.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Кайрат
76' А. Эль-Мессауди (П)
45+1' Жоржинью 68' В. Громыко 89' Рикардиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Давид Энен
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
4
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
21
Жагоров
17
Чесноков
7
Жумашев
14
Сигневич
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
14
Мартынович
25
Широбоков
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
77
Зария
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
21
Жагоров
17
Зуев
17
Зуев
21
Жагоров
7
Жумашев
8
Энен
8
Энен
7
Жумашев
18
Глейзер
4
Касабулат
4
Касабулат
18
Глейзер
15
Арад
6
Садыбеков
6
Садыбеков
15
Арад
55
Громыко
24
Мрынский
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
Остались в запасе
Тобол
Кайрат
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Тобол - Кайрат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кайрата», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Кайрат»

«Тобол» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Тобол
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