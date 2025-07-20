20.07.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
3-2-4-1
78
Кавлинов
93
Аскаров
55
4
Кашкен
23
Шайхов
15
Шмидт
9
Фофана
6
Мухаметханов
8
Оматай
17
Есимбеков
11
Чочиев
3-3-3
1
Шайзада
25
Малый
13
Турсынбай
5
Антич
22
Астанов
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
9
Наумец
10
Имнадзе
10
Астанов
4
Кашкен
5
Ковель
5
Ковель
4
Кашкен
17
Есимбеков
12
12
17
Есимбеков
6
Мухаметханов
13
13
6
Мухаметханов
8
Оматай
9
9
8
Оматай
11
Чочиев
74
74
11
Чочиев
10
Астанов
14
Жимо
14
Жимо
10
Астанов
9
Наумец
23
Халматов
23
Халматов
9
Наумец
Жумабек
29
Нуралы
29
Нуралы
Жумабек
Остались в запасе
Жетысу
Ордабасы
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Жетысу - Ордабасы
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Ордабасы», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»