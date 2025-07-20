Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Ордабасы», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Ордабасы»