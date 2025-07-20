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  • «Жетысу» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Жетысу» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 16:50
Жетысу
20.07.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ордабасы
90+3' R.
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
9
Сайду Фофана
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Самат Смаков
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Андрей Мартин
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
12
Ramazan Karimov
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
74
Raphael
ЦФ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
3-2-4-1
78
Кавлинов
93
Аскаров
55
4
Кашкен
23
Шайхов
15
Шмидт
9
Фофана
6
Мухаметханов
8
Оматай
17
Есимбеков
11
Чочиев
3-3-3
1
Шайзада
25
Малый
13
Турсынбай
5
Антич
22
Астанов
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
9
Наумец
10
Имнадзе
10
Астанов
4
Кашкен
5
Ковель
5
Ковель
4
Кашкен
17
Есимбеков
12
12
17
Есимбеков
6
Мухаметханов
13
13
6
Мухаметханов
8
Оматай
9
9
8
Оматай
11
Чочиев
74
74
11
Чочиев
10
Астанов
14
Жимо
14
Жимо
10
Астанов
9
Наумец
23
Халматов
23
Халматов
9
Наумец
Жумабек
29
Нуралы
29
Нуралы
Жумабек
Остались в запасе
Жетысу
Ордабасы
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Жетысу - Ордабасы
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Ордабасы», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу»«Ордабасы»

«Жетысу» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Жетысу
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