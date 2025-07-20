Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-1-3
25
Влад
5
Вэтэжелу
5
Каиров
26
Анджелкович
2
Скворцов
18
Корзун
20
Жуков
18
Жан
11
Шушеначев
18
Швырев
7
Соса
3-2-1-2-2
1
Бусурманов
45
Миладинович
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
17
Чесноков
7
Жумашев
14
Сигневич
15
Вукчевич
20
Жуков
12
Думбуя
12
Думбуя
20
Жуков
18
Швырев
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
18
Швырев
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
7
Жумашев
21
Жагоров
21
Жагоров
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
10
Галым
10
Галым
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Актобе
Тобол
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Актобе - Тобол
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Тобола», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»