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  • «Актобе» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Актобе» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 16:50
Актобе
20.07.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Тобол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
4-1-1-1-3
25
Влад
5
Вэтэжелу
5
Каиров
26
Анджелкович
2
Скворцов
18
Корзун
20
Жуков
18
Жан
11
Шушеначев
18
Швырев
7
Соса
3-2-1-2-2
1
Бусурманов
45
Миладинович
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
17
Чесноков
7
Жумашев
14
Сигневич
15
Вукчевич
20
Жуков
12
Думбуя
12
Думбуя
20
Жуков
18
Швырев
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
18
Швырев
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
7
Жумашев
21
Жагоров
21
Жагоров
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
10
Галым
10
Галым
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Актобе
Тобол
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Актобе - Тобол
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Тобола», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Тобол»

«Актобе» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Актобе
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