19.07.2025, суббота, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
18
Цулая
44
Исаенко
3
Ботака-Иобома
21
Бердников
31
Большаков
14
Брнович
21
Раздорских
9
Липовой
17
Горбунов
22
Цараев
90
Калмыков
3-2-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
3
Маругин
2
Хубаев
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
59
Моторин
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
21
Раздорских
59
Аванесян
59
Аванесян
21
Раздорских
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
27
Мануйлов
8
Долгополов
8
Долгополов
27
Мануйлов
28
Султонов
27
Голыбин
27
Голыбин
28
Султонов
10
Караев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Караев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
10
Защепкин
Остались в запасе
Арсенал
КАМАЗ
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Арсенал - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «КАМАЗа», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»