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  • «Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 17:50
Арсенал
19.07.2025, суббота, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
59' А. Калмыков
84' Р. Апеков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
14
Милош Брнович
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
4-2-3-1
18
Цулая
44
Исаенко
3
Ботака-Иобома
21
Бердников
31
Большаков
14
Брнович
21
Раздорских
9
Липовой
17
Горбунов
22
Цараев
90
Калмыков
3-2-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
3
Маругин
2
Хубаев
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
59
Моторин
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
21
Раздорских
59
Аванесян
59
Аванесян
21
Раздорских
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
27
Мануйлов
8
Долгополов
8
Долгополов
27
Мануйлов
28
Султонов
27
Голыбин
27
Голыбин
28
Султонов
10
Караев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Караев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
10
Защепкин
Остались в запасе
Арсенал
КАМАЗ
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Арсенал - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «КАМАЗа», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«КАМАЗ»

«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Арсенал
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