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  • «Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

«Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

13 июля 2025, 13:04
Женис
13.07.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Жетысу
31' А. Адиль 41' Д. Караман (П) 61' А. Саулет
67' Ж. Мухаметханов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
88
Жан Мартинс
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
20
Rui Batalha
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Игнатович
12
Совет
63
Сараванья
5
Тевзадзе
23
Балтабеков
25
Ром
88
Мартинс
14
Саулет
19
Сантос
7
Караман
9
Адиль
4-4-1-1
78
Кавлинов
15
Шмидт
4
Кашкен
55
8
Такулов
9
Фофана
6
Мухаметханов
12
17
Есимбеков
11
Чочиев
88
Болов
23
Балтабеков
23
Набиханов
23
Набиханов
23
Балтабеков
9
Адиль
77
Ануарбеков
77
Ануарбеков
9
Адиль
12
23
Шайхов
23
Шайхов
12
4
Кашкен
93
Аскаров
93
Аскаров
4
Кашкен
8
Такулов
9
9
8
Такулов
17
Есимбеков
13
13
17
Есимбеков
88
Болов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
88
Болов
Остались в запасе
Женис
Жетысу
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
20
Rui Batalha
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Женис - Жетысу
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Жетысу», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Жетысу»

«Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Женис
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