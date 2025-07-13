13.07.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-1-3-1
1
Игнатович
12
Совет
63
Сараванья
5
Тевзадзе
23
Балтабеков
25
Ром
88
Мартинс
14
Саулет
19
Сантос
7
Караман
9
Адиль
4-4-1-1
78
Кавлинов
15
Шмидт
4
Кашкен
55
8
Такулов
9
Фофана
6
Мухаметханов
12
17
Есимбеков
11
Чочиев
88
Болов
23
Балтабеков
23
Набиханов
23
Набиханов
23
Балтабеков
9
Адиль
77
Ануарбеков
77
Ануарбеков
9
Адиль
12
23
Шайхов
23
Шайхов
12
4
Кашкен
93
Аскаров
93
Аскаров
4
Кашкен
8
Такулов
9
9
8
Такулов
17
Есимбеков
13
13
17
Есимбеков
88
Болов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
88
Болов
Остались в запасе
Женис
Жетысу
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
20
Rui Batalha
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
1
Артур Егоров
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Женис - Жетысу
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Жетысу», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»