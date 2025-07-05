Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • БАТЭ – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

БАТЭ – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 19:35
БАТЭ
05.07.2025, суббота, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Минск
26' Н. Дауда Натама 90+4' А. Туманов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Александр Макась
ЦФ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Скопец
25
Нескоромный
4
Ращеня
98
Свидинский
5
Осипов
7
Свирепа
33
Сотников
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
77
Каргбо
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
2
Дихтиевский
66
Кампо
5
Жевнеров
79
Свириденко
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
8
Мигдаленок
11
Натама
22
Макась
68
Жульпа
8
Русенчик
8
Русенчик
68
Жульпа
7
Свирепа
17
Черноок
17
Черноок
7
Свирепа
77
Каргбо
21
Киселев
21
Киселев
77
Каргбо
27
Пилецкий
9
Мирский
9
Мирский
27
Пилецкий
8
Мигдаленок
7
Туманов
7
Туманов
8
Мигдаленок
22
Макась
29
Дубинец
29
Дубинец
22
Макась
11
Натама
11
Симоненко
11
Симоненко
11
Натама
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Владимир Невинский
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча БАТЭ - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Минска», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Минск»

БАТЭ – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск БАТЭ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
5
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
3
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+