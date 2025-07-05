05.07.2025, суббота, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-2-2-1
35
Скопец
25
Нескоромный
4
Ращеня
98
Свидинский
5
Осипов
7
Свирепа
33
Сотников
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
77
Каргбо
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
2
Дихтиевский
66
Кампо
5
Жевнеров
79
Свириденко
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
8
Мигдаленок
11
Натама
22
Макась
68
Жульпа
8
Русенчик
8
Русенчик
68
Жульпа
7
Свирепа
17
Черноок
17
Черноок
7
Свирепа
77
Каргбо
21
Киселев
21
Киселев
77
Каргбо
27
Пилецкий
9
Мирский
9
Мирский
27
Пилецкий
8
Мигдаленок
7
Туманов
7
Туманов
8
Мигдаленок
22
Макась
29
Дубинец
29
Дубинец
22
Макась
11
Натама
11
Симоненко
11
Симоненко
11
Натама
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Владимир Невинский
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча БАТЭ - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Минска», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»