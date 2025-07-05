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  • «Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 16:50
Актобе
05.07.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Атырау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Георгий Жуков
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Атырау
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
26
Юсуф Саидалиев
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Влад
5
Вэтэжелу
26
Анджелкович
15
Кики
5
Каиров
18
Корзун
47
Усенов
18
Жан
11
Шушеначев
7
Соса
18
Швырев
4-2-1-1-2
1
Хаткевич
26
Керимжанов
12
56
Юденков
4
Хадаркевич
77
Совпель
5
Миложко
10
Джуматов
7
Стасевич
27
14
Дорофеев
18
Швырев
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
18
Швырев
47
Усенов
20
Жуков
20
Жуков
47
Усенов
7
Соса
12
Думбуя
12
Думбуя
7
Соса
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
10
Джуматов
8
Абубакар
8
Абубакар
10
Джуматов
12
9
Яковлев
9
Яковлев
12
77
Совпель
77
Смыков
77
Смыков
77
Совпель
14
Дорофеев
18
Труфанов
18
Труфанов
14
Дорофеев
27
9
Чунчуков
9
Чунчуков
27
Остались в запасе
Актобе
Атырау
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
26
Юсуф Саидалиев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
26
Юсуф Саидалиев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Актобе - Атырау
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Атырау», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Атырау»

«Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Актобе
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