Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-1-3
25
Влад
5
Вэтэжелу
26
Анджелкович
15
Кики
5
Каиров
18
Корзун
47
Усенов
18
Жан
11
Шушеначев
7
Соса
18
Швырев
4-2-1-1-2
1
Хаткевич
26
Керимжанов
12
56
Юденков
4
Хадаркевич
77
Совпель
5
Миложко
10
Джуматов
7
Стасевич
27
14
Дорофеев
18
Швырев
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
18
Швырев
47
Усенов
20
Жуков
20
Жуков
47
Усенов
7
Соса
12
Думбуя
12
Думбуя
7
Соса
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
10
Джуматов
8
Абубакар
8
Абубакар
10
Джуматов
12
9
Яковлев
9
Яковлев
12
77
Совпель
77
Смыков
77
Смыков
77
Совпель
14
Дорофеев
18
Труфанов
18
Труфанов
14
Дорофеев
27
9
Чунчуков
9
Чунчуков
27
Остались в запасе
Актобе
Атырау
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
26
Юсуф Саидалиев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
26
Юсуф Саидалиев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Актобе - Атырау
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Атырау», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Атырау»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»