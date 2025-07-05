Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Елимай» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Елимай» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 16:50
Елимай
05.07.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Тобол
59' Р. Муртазаев 63' И. Свиридов
13' М. Вукчевич 45' А. Эль-Мессауди 70' И. Чесноков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
23
Майком Давид
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
16
Виктор Брага
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
4-2-1-2-1
35
Коваль
8
Ролон
4
Жумаханов
15
Чаласан
3
Одеойибо
23
Давид
44
Тюлюбай
7
Муртазаев
17
Пайруз
7
Мужиков
77
Плакка Фессу
3-1-2-2-2
1
Бусурманов
45
Миладинович
5
Ндиайе
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
16
Брага
8
Тагыберген
17
Чесноков
17
Зуев
15
Вукчевич
14
Сигневич
44
Тюлюбай
2
Адамбаев
2
Адамбаев
44
Тюлюбай
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
8
Ролон
17
Бахтияров
17
Бахтияров
8
Ролон
8
Тагыберген
67
Калмырза
67
Калмырза
8
Тагыберген
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
21
Жагоров
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Зуев
Остались в запасе
Елимай
Тобол
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Елимай - Тобол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Тобола», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Тобол»

«Елимай» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Елимай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
5
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
3
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+