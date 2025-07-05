05.07.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
4-2-1-2-1
35
Коваль
8
Ролон
4
Жумаханов
15
Чаласан
3
Одеойибо
23
Давид
44
Тюлюбай
7
Муртазаев
17
Пайруз
7
Мужиков
77
Плакка Фессу
3-1-2-2-2
1
Бусурманов
45
Миладинович
5
Ндиайе
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
16
Брага
8
Тагыберген
17
Чесноков
17
Зуев
15
Вукчевич
14
Сигневич
44
Тюлюбай
2
Адамбаев
2
Адамбаев
44
Тюлюбай
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
8
Ролон
17
Бахтияров
17
Бахтияров
8
Ролон
8
Тагыберген
67
Калмырза
67
Калмырза
8
Тагыберген
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
21
Жагоров
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Зуев
Остались в запасе
Елимай
Тобол
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Елимай - Тобол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Тобола», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»