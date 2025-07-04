04.07.2025, пятница, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-3-1-1
1
Белов
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
19
Кучинский
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
24
Якимов
17
Сучков
17
Зубович
3-1-1-3-2
1
Климович
99
Юдчиц
3
Тихомиров
25
Макаренко
8
Гуз
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
23
Ковалевич
17
Сучков
27
Шамурзаев
27
Шамурзаев
17
Сучков
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
88
Савицкий
46
Легчилин
46
Легчилин
88
Савицкий
17
Зубович
18
Кравцов
18
Кравцов
17
Зубович
99
Юдчиц
31
Залеский
31
Залеский
99
Юдчиц
77
Кравченко
88
Кнышев
88
Кнышев
77
Кравченко
7
Ровдо
11
Сталбеков
11
Сталбеков
7
Ровдо
9
Шестюк
19
Олалейе
19
Олалейе
9
Шестюк
23
Ковалевич
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Ковалевич
Остались в запасе
Неман
Ислочь
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Ислочи», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»