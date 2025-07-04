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  • «Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

4 июля 2025, 19:45
Неман
04.07.2025, пятница, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ислочь
3' А. Сучков 88' М. Кравцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Неман
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Белов
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
19
Кучинский
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
24
Якимов
17
Сучков
17
Зубович
3-1-1-3-2
1
Климович
99
Юдчиц
3
Тихомиров
25
Макаренко
8
Гуз
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
23
Ковалевич
17
Сучков
27
Шамурзаев
27
Шамурзаев
17
Сучков
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
88
Савицкий
46
Легчилин
46
Легчилин
88
Савицкий
17
Зубович
18
Кравцов
18
Кравцов
17
Зубович
99
Юдчиц
31
Залеский
31
Залеский
99
Юдчиц
77
Кравченко
88
Кнышев
88
Кнышев
77
Кравченко
7
Ровдо
11
Сталбеков
11
Сталбеков
7
Ровдо
9
Шестюк
19
Олалейе
19
Олалейе
9
Шестюк
23
Ковалевич
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Ковалевич
Остались в запасе
Неман
Ислочь
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Ислочи», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Ислочь»

«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Неман
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