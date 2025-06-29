29.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
81
Каримов
3-2-1-3-1
32
Петров
4
Васильев
22
9
Горшунов
55
Нойок
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
18
Зорич
84
Гбамбле
9
Валиуллин
15
Себай
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
10
Томасов
10
Астанов
10
Астанов
10
Томасов
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
20
Буранчиев
5
Сабино
5
Сабино
20
Буранчиев
15
Себай
79
Валгушев
79
Валгушев
15
Себай
9
Горшунов
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Горшунов
29
Жарынбетов
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
29
Жарынбетов
18
Зорич
11
Черединов
11
Черединов
18
Зорич
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Кызыл-Жара», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»