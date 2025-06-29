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  • «Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 16:50
Астана
29.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Кызыл-Жар
6' А. Нойок (АГ) 51' Н. Грипши (П) 53' У. Камара
28' Е. Горшунов 74' Р. Сабино 79' С. Себай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
18
Дарко Зорич
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
5
Рафаэл Сабино
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
81
Каримов
3-2-1-3-1
32
Петров
4
Васильев
22
9
Горшунов
55
Нойок
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
18
Зорич
84
Гбамбле
9
Валиуллин
15
Себай
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
10
Томасов
10
Астанов
10
Астанов
10
Томасов
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
20
Буранчиев
5
Сабино
5
Сабино
20
Буранчиев
15
Себай
79
Валгушев
79
Валгушев
15
Себай
9
Горшунов
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Горшунов
29
Жарынбетов
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
29
Жарынбетов
18
Зорич
11
Черединов
11
Черединов
18
Зорич
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Кызыл-Жара», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана»«Кызыл-Жар»

«Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Астана
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