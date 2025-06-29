29.06.2025, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
4-2-1-2-1
13
Харитонович
23
Кингу
44
Санников
3
Костомаров
88
Драбатович
66
Камара
52
Кресс
7
Колядко
10
Протасов
11
Пранович
20
Спандерашвили
4-1-2-3
16
Сокол
98
Свидинский
4
Ращеня
5
Мартынов
25
Нескоромный
7
Свирепа
33
Сотников
68
Жульпа
21
Киселев
8
Ануфриев
27
Пилецкий
7
Колядко
21
Сидор
21
Сидор
7
Колядко
11
Пранович
12
Жвирбля
12
Жвирбля
11
Пранович
10
Протасов
8
Ермакович
8
Ермакович
10
Протасов
20
Спандерашвили
90
Грудько
90
Грудько
20
Спандерашвили
25
Нескоромный
5
Осипов
5
Осипов
25
Нескоромный
68
Жульпа
12
Телеш
12
Телеш
68
Жульпа
27
Пилецкий
9
Мирский
9
Мирский
27
Пилецкий
21
Киселев
77
Каргбо
77
Каргбо
21
Киселев
Остались в запасе
Нафтан
БАТЭ
1
Артем Денисенко
ВР
4
Антон Суша
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
4
Антон Суша
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Нафтан - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против БАТЭ, 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – БАТЭ
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»