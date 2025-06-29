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  • «Нафтан» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Нафтан» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 15:50
Нафтан
29.06.2025, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
22' Н. Костомаров 86' И. Грудько
25' А. Свирепа (П) 57' А. Ануфриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
Главный тренер
Владимир Невинский
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
4
Антон Суша
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
12
Максим Телеш
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Харитонович
23
Кингу
44
Санников
3
Костомаров
88
Драбатович
66
Камара
52
Кресс
7
Колядко
10
Протасов
11
Пранович
20
Спандерашвили
4-1-2-3
16
Сокол
98
Свидинский
4
Ращеня
5
Мартынов
25
Нескоромный
7
Свирепа
33
Сотников
68
Жульпа
21
Киселев
8
Ануфриев
27
Пилецкий
7
Колядко
21
Сидор
21
Сидор
7
Колядко
11
Пранович
12
Жвирбля
12
Жвирбля
11
Пранович
10
Протасов
8
Ермакович
8
Ермакович
10
Протасов
20
Спандерашвили
90
Грудько
90
Грудько
20
Спандерашвили
25
Нескоромный
5
Осипов
5
Осипов
25
Нескоромный
68
Жульпа
12
Телеш
12
Телеш
68
Жульпа
27
Пилецкий
9
Мирский
9
Мирский
27
Пилецкий
21
Киселев
77
Каргбо
77
Каргбо
21
Киселев
Остались в запасе
Нафтан
БАТЭ
1
Артем Денисенко
ВР
4
Антон Суша
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
4
Антон Суша
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Нафтан - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против БАТЭ, 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – БАТЭ

«Нафтан» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Нафтан
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