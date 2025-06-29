Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против БАТЭ, 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – БАТЭ