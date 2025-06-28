Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Неман», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Неман»