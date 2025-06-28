Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-3-1-1
77
Гущенко
24
Макушинский
23
Наумов
22
Егоров
3
Жумаев
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
4-1-2-1-2
1
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
22
Пархоменко
8
Пантя
6
Назаренко
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Сучков
80
Гвет
17
Зубович
37
Радиковский
15
15
37
Радиковский
24
Макушинский
22
Скибский
22
Скибский
24
Макушинский
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
26
Тихоновский
55
Гирс
55
Гирс
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
9
Теверов
9
Теверов
80
Ксенофонтов
80
Гвет
32
Павлюковец
32
Павлюковец
80
Гвет
24
Якимов
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Якимов
17
Сучков
33
Нгома
33
Нгома
17
Сучков
17
Зубович
18
Кравцов
18
Кравцов
17
Зубович
Остались в запасе
Витебск
Неман
12
Дмитрий Харитонов
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Витебск - Неман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Неман», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»