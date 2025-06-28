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  • «Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

«Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

28 июня 2025, 14:50
Витебск
28.06.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Неман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
88
Даниил Песняк
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-3-1-1
77
Гущенко
24
Макушинский
23
Наумов
22
Егоров
3
Жумаев
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
4-1-2-1-2
1
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
22
Пархоменко
8
Пантя
6
Назаренко
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Сучков
80
Гвет
17
Зубович
37
Радиковский
15
15
37
Радиковский
24
Макушинский
22
Скибский
22
Скибский
24
Макушинский
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
26
Тихоновский
55
Гирс
55
Гирс
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
9
Теверов
9
Теверов
80
Ксенофонтов
80
Гвет
32
Павлюковец
32
Павлюковец
80
Гвет
24
Якимов
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Якимов
17
Сучков
33
Нгома
33
Нгома
17
Сучков
17
Зубович
18
Кравцов
18
Кравцов
17
Зубович
Остались в запасе
Витебск
Неман
12
Дмитрий Харитонов
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Витебск - Неман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Неман», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Неман»

«Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Витебск
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