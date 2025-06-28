28.06.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
1-5-1-2
1
Непогодов
4
Кейлер
8
Вачиберадзе
6
Нурсултанов
10
Таубай
9
Абылайхан
7
Киси
6
Терехов
4
Сламбеков
17
Молдакараев
3-2-3-1-1
1
Голубничий
8
Такулов
55
5
Ковель
15
Шмидт
19
Тайкенов
17
Есимбеков
9
Фофана
8
Оматай
11
Чочиев
88
Болов
6
Нурсултанов
4
Чалкин
4
Чалкин
6
Нурсултанов
9
Абылайхан
88
Солодовников
88
Солодовников
9
Абылайхан
7
Киси
17
Данияров
17
Данияров
7
Киси
19
Тайкенов
93
Аскаров
93
Аскаров
19
Тайкенов
11
Чочиев
12
12
11
Чочиев
8
Такулов
9
9
8
Такулов
9
Фофана
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
9
Фофана
88
Болов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
88
Болов
Остались в запасе
Улытау
Жетысу
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
1
Артур Егоров
ВР
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Иван Азовский
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Улытау - Жетысу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Жетысу», 14-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»