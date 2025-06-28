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  • «Улытау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

«Улытау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

28 июня 2025, 13:50
Улытау
28.06.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Жетысу
21' С. Кейлер
49' Р. Болов 62' Р. Болов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
7
Котаро Киси
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
4
Демият Сламбеков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Улытау
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
88
Николай Солодовников
ЦФ
17
Багдат Данияров
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
1-5-1-2
1
Непогодов
4
Кейлер
8
Вачиберадзе
6
Нурсултанов
10
Таубай
9
Абылайхан
7
Киси
6
Терехов
4
Сламбеков
17
Молдакараев
3-2-3-1-1
1
Голубничий
8
Такулов
55
5
Ковель
15
Шмидт
19
Тайкенов
17
Есимбеков
9
Фофана
8
Оматай
11
Чочиев
88
Болов
6
Нурсултанов
4
Чалкин
4
Чалкин
6
Нурсултанов
9
Абылайхан
88
Солодовников
88
Солодовников
9
Абылайхан
7
Киси
17
Данияров
17
Данияров
7
Киси
19
Тайкенов
93
Аскаров
93
Аскаров
19
Тайкенов
11
Чочиев
12
12
11
Чочиев
8
Такулов
9
9
8
Такулов
9
Фофана
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
9
Фофана
88
Болов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
88
Болов
Остались в запасе
Улытау
Жетысу
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
1
Артур Егоров
ВР
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Иван Азовский
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Улытау - Жетысу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Жетысу», 14-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Жетысу»

«Улытау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Улытау
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