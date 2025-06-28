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  • «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

28 июня 2025, 12:50
Ислочь
28.06.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо-БелАЗ
90+4' А. Шестюк
9' А. Бутаревич 53' М. Аруна Камара 89' П. Седько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
8
Александр Селява
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
3-1-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
20
Веретило
31
Залеский
22
Булмага
77
Кравченко
21
Журавлев
7
Ровдо
9
Шестюк
23
Ковалевич
3-2-2-2-1
35
Малащицкий
27
Нечаев
66
Политевич
96
Мелько
44
Бутаревич
8
Селява
27
Орехов
6
Премудров
33
Камара
26
Седько
15
Скавыш
20
Веретило
3
Тихомиров
3
Тихомиров
20
Веретило
31
Залеский
99
Юдчиц
99
Юдчиц
31
Залеский
77
Кравченко
8
Гуз
8
Гуз
77
Кравченко
23
Ковалевич
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Ковалевич
7
Ровдо
19
Олалейе
19
Олалейе
7
Ровдо
27
Нечаев
3
Глущенков
3
Глущенков
27
Нечаев
15
Скавыш
19
Руцкий
19
Руцкий
15
Скавыш
27
Орехов
7
7
27
Орехов
44
Бутаревич
14
14
44
Бутаревич
8
Селява
30
Побудей
30
Побудей
8
Селява
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Торпедо-БелАЗ», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»

«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Ислочь
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