28.06.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-1-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
20
Веретило
31
Залеский
22
Булмага
77
Кравченко
21
Журавлев
7
Ровдо
9
Шестюк
23
Ковалевич
3-2-2-2-1
35
Малащицкий
27
Нечаев
66
Политевич
96
Мелько
44
Бутаревич
8
Селява
27
Орехов
6
Премудров
33
Камара
26
Седько
15
Скавыш
20
Веретило
3
Тихомиров
3
Тихомиров
20
Веретило
31
Залеский
99
Юдчиц
99
Юдчиц
31
Залеский
77
Кравченко
8
Гуз
8
Гуз
77
Кравченко
23
Ковалевич
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Ковалевич
7
Ровдо
19
Олалейе
19
Олалейе
7
Ровдо
27
Нечаев
3
Глущенков
3
Глущенков
27
Нечаев
15
Скавыш
19
Руцкий
19
Руцкий
15
Скавыш
27
Орехов
7
7
27
Орехов
44
Бутаревич
14
14
44
Бутаревич
8
Селява
30
Побудей
30
Побудей
8
Селява
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Торпедо-БелАЗ», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»