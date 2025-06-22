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  • «Актобе» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

«Актобе» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

22 июня 2025, 16:50
Актобе
22.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Астана
84' Н. Грипши (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Влад
2
Скворцов
26
Анджелкович
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Каиров
4
Уче
47
Усенов
18
Жан
12
Думбуя
19
Омиртаев
4-2-3-1
74
Сейсен
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
11
Вороговский
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
81
Каримов
2
Скворцов
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
2
Скворцов
4
Уче
71
Бердибек
71
Бердибек
4
Уче
19
Омиртаев
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
19
Омиртаев
47
Усенов
9
Абдулла
9
Абдулла
47
Усенов
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
7
Грипши
22
Марочкин
22
Марочкин
7
Грипши
10
Томасов
72
Басманов
72
Басманов
10
Томасов
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
Остались в запасе
Актобе
Астана
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Актобе - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Астаны», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Астана»

«Актобе» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Актобе
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