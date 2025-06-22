22.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
3-2-2-2-1
25
Влад
2
Скворцов
26
Анджелкович
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Каиров
4
Уче
47
Усенов
18
Жан
12
Думбуя
19
Омиртаев
4-2-3-1
74
Сейсен
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
11
Вороговский
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
81
Каримов
2
Скворцов
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
2
Скворцов
4
Уче
71
Бердибек
71
Бердибек
4
Уче
19
Омиртаев
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
19
Омиртаев
47
Усенов
9
Абдулла
9
Абдулла
47
Усенов
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
7
Грипши
22
Марочкин
22
Марочкин
7
Грипши
10
Томасов
72
Басманов
72
Басманов
10
Томасов
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
Остались в запасе
Актобе
Астана
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Актобе - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Астаны», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Астана»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»