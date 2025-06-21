21.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-2-1-2-2
16
Заруцкий
14
Мартынович
25
Широбоков
15
Арад
3
Мата
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
33
Станоев
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3-3-1-2-1
32
Петров
22
17
Женис
4
Васильев
55
Нойок
29
Жарынбетов
5
Сабино
20
Буранчиев
18
Зорич
9
Валиуллин
11
Жангылышбай
3
Мата
59
Ташпулатов
59
Ташпулатов
3
Мата
55
Громыко
81
Бекболат
81
Бекболат
55
Громыко
24
Мрынский
29
Багдат
29
Багдат
24
Мрынский
18
Зорич
9
Горшунов
9
Горшунов
18
Зорич
29
Жарынбетов
23
Ульшин
23
Ульшин
29
Жарынбетов
5
Сабино
7
Мульдинов
7
Мульдинов
5
Сабино
17
Женис
11
Черединов
11
Черединов
17
Женис
20
Буранчиев
15
Себай
15
Себай
20
Буранчиев
Остались в запасе
Кайрат
Кызыл-Жар
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайрат - Кызыл-Жар
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Кызыл-Жара», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»