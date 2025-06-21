Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

«Кайрат» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

21 июня 2025, 14:50
Кайрат
21.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
74' В. Громыко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Заруцкий
14
Мартынович
25
Широбоков
15
Арад
3
Мата
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
33
Станоев
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3-3-1-2-1
32
Петров
22
17
Женис
4
Васильев
55
Нойок
29
Жарынбетов
5
Сабино
20
Буранчиев
18
Зорич
9
Валиуллин
11
Жангылышбай
3
Мата
59
Ташпулатов
59
Ташпулатов
3
Мата
55
Громыко
81
Бекболат
81
Бекболат
55
Громыко
24
Мрынский
29
Багдат
29
Багдат
24
Мрынский
18
Зорич
9
Горшунов
9
Горшунов
18
Зорич
29
Жарынбетов
23
Ульшин
23
Ульшин
29
Жарынбетов
5
Сабино
7
Мульдинов
7
Мульдинов
5
Сабино
17
Женис
11
Черединов
11
Черединов
17
Женис
20
Буранчиев
15
Себай
15
Себай
20
Буранчиев
Остались в запасе
Кайрат
Кызыл-Жар
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайрат - Кызыл-Жар
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Кызыл-Жара», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Кызыл-Жар»

«Кайрат» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Кайрат
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
3
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+