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  • БАТЭ – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

БАТЭ – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

14 июня 2025, 18:50
БАТЭ
14.06.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
1 : 5
Завершен
Неман
20' А. Ануфриев
18' И. Садовничий 21' П. Савицкий 36' А. Сучков 49' Ю. Пантя 57' К. Кучинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
34
Daniil Martinovich
ВР
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-1-3-2-1
35
Скопец
23
Лях
5
Осипов
5
Мартынов
7
Свирепа
8
Русенчик
68
Жульпа
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
77
Каргбо
4-3-2-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
15
Евдокимов
24
Якимов
88
Савицкий
9
Пушняков
17
Сучков
80
Гвет
27
Пилецкий
25
Нескоромный
25
Нескоромный
27
Пилецкий
5
Осипов
98
Свидинский
98
Свидинский
5
Осипов
77
Каргбо
17
17
77
Каргбо
68
Жульпа
17
Черноок
17
Черноок
68
Жульпа
8
Русенчик
11
Гривенев
11
Гривенев
8
Русенчик
24
Якимов
11
11
24
Якимов
9
Пушняков
46
Легчилин
46
Легчилин
9
Пушняков
17
Сучков
21
21
17
Сучков
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
80
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
80
Гвет
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
34
Daniil Martinovich
ВР
16
Данила Сокол
ВР
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
34
Daniil Martinovich
ВР
16
Данила Сокол
ВР
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Немана», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Неман»

БАТЭ – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман БАТЭ
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