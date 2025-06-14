Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Немана», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Неман»