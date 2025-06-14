14.06.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
3-1-3-2-1
35
Скопец
23
Лях
5
Осипов
5
Мартынов
7
Свирепа
8
Русенчик
68
Жульпа
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
77
Каргбо
4-3-2-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
15
Евдокимов
24
Якимов
88
Савицкий
9
Пушняков
17
Сучков
80
Гвет
27
Пилецкий
25
Нескоромный
25
Нескоромный
27
Пилецкий
5
Осипов
98
Свидинский
98
Свидинский
5
Осипов
77
Каргбо
17
17
77
Каргбо
68
Жульпа
17
Черноок
17
Черноок
68
Жульпа
8
Русенчик
11
Гривенев
11
Гривенев
8
Русенчик
24
Якимов
11
11
24
Якимов
9
Пушняков
46
Легчилин
46
Легчилин
9
Пушняков
17
Сучков
21
21
17
Сучков
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
80
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
80
Гвет
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
34
Daniil Martinovich
ВР
16
Данила Сокол
ВР
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
34
Daniil Martinovich
ВР
16
Данила Сокол
ВР
12
Максим Телеш
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Немана», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»