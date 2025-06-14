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  • «Слуцк» – «Динамо Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

«Слуцк» – «Динамо Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

14 июня 2025, 16:50
Слуцк
14.06.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мн
80' К. Цепенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
10
Карен Варданян
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-4-1-1-1
32
Черник
10
Жумабеков
72
Позняк
6
Толкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
15
Рум
18
Буньон
23
Яроцкий
9
Грищенко
4-1-2-1-2
13
Шимакович
67
Бегунов
4
Калачев
4
Гаврилович
33
Ибрахим
6
Мякиш
17
Бахар
19
Гречихо
19
Игор
7
Бакич
10
Варданян
10
Жумабеков
71
Крень
71
Крень
10
Жумабеков
23
Яроцкий
10
Лебедев
10
Лебедев
23
Яроцкий
15
Рум
7
Бакаев
7
Бакаев
15
Рум
67
Бегунов
32
Пигас
32
Пигас
67
Бегунов
33
Ибрахим
24
Вакулич
24
Вакулич
33
Ибрахим
17
Бахар
30
Джимет
30
Джимет
17
Бахар
19
Игор
37
Цепенков
37
Цепенков
19
Игор
19
Гречихо
21
Шевченко
21
Шевченко
19
Гречихо
Остались в запасе
Слуцк
Динамо Мн
30
Илья Брановец
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
1
Артем Макавчик
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Динамо Минск», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо Минск»

«Слуцк» – «Динамо Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Слуцк
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