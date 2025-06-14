14.06.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
3-4-1-1-1
32
Черник
10
Жумабеков
72
Позняк
6
Толкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
15
Рум
18
Буньон
23
Яроцкий
9
Грищенко
4-1-2-1-2
13
Шимакович
67
Бегунов
4
Калачев
4
Гаврилович
33
Ибрахим
6
Мякиш
17
Бахар
19
Гречихо
19
Игор
7
Бакич
10
Варданян
10
Жумабеков
71
Крень
71
Крень
10
Жумабеков
23
Яроцкий
10
Лебедев
10
Лебедев
23
Яроцкий
15
Рум
7
Бакаев
7
Бакаев
15
Рум
67
Бегунов
32
Пигас
32
Пигас
67
Бегунов
33
Ибрахим
24
Вакулич
24
Вакулич
33
Ибрахим
17
Бахар
30
Джимет
30
Джимет
17
Бахар
19
Игор
37
Цепенков
37
Цепенков
19
Игор
19
Гречихо
21
Шевченко
21
Шевченко
19
Гречихо
Остались в запасе
Слуцк
Динамо Мн
30
Илья Брановец
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
1
Артем Макавчик
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Динамо Минск», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»