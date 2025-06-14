Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Динамо Минск», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо Минск»