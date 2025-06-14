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  • «Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

«Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

14 июня 2025, 14:50
Кызыл-Жар
14.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
86' А. Васильев
69' О. Омиртаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
20
Michelle Kao
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
71
Дархан Бердибек
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Петров
4
Васильев
6
Мартинович
22
17
Женис
55
Нойок
20
Буранчиев
9
Валиуллин
7
Мульдинов
18
Зорич
15
Себай
4-1-2-1-2
25
Влад
5
Каиров
26
Анджелкович
15
Кики
5
Вэтэжелу
16
Байдавлетов
4
Уче
47
Усенов
18
Жан
19
Омиртаев
9
Абдулла
7
Мульдинов
5
Сабино
5
Сабино
7
Мульдинов
55
Нойок
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
55
Нойок
18
Зорич
11
Черединов
11
Черединов
18
Зорич
15
Себай
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
15
Себай
20
Буранчиев
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
20
Буранчиев
9
Абдулла
2
Скворцов
2
Скворцов
9
Абдулла
26
Анджелкович
71
Бердибек
71
Бердибек
26
Анджелкович
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Актобе», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар»«Актобе»

«Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кызыл-Жар
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