14.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
4-1-1-3-1
32
Петров
4
Васильев
6
Мартинович
22
17
Женис
55
Нойок
20
Буранчиев
9
Валиуллин
7
Мульдинов
18
Зорич
15
Себай
4-1-2-1-2
25
Влад
5
Каиров
26
Анджелкович
15
Кики
5
Вэтэжелу
16
Байдавлетов
4
Уче
47
Усенов
18
Жан
19
Омиртаев
9
Абдулла
7
Мульдинов
5
Сабино
5
Сабино
7
Мульдинов
55
Нойок
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
55
Нойок
18
Зорич
11
Черединов
11
Черединов
18
Зорич
15
Себай
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
15
Себай
20
Буранчиев
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
20
Буранчиев
9
Абдулла
2
Скворцов
2
Скворцов
9
Абдулла
26
Анджелкович
71
Бердибек
71
Бердибек
26
Анджелкович
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Актобе», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»