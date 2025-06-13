13.06.2025, пятница, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
4-1-2-2-1
21
Нечаев
90
Кукушкин
3
Чаговец
16
Заяц
15
Яцкевич
13
Алексиевич
20
Алиу
9
Бородин
17
Мартинкевич
8
Барсуков
79
Чебураков
4-2-3-1
30
Сороко
18
Михаленко
5
Вегеря
5
Власенко
99
Волков
6
Ишутин
89
Арутюнян
27
Гаевой
99
Мялковский
77
Сотников
89
Французов
90
Кукушкин
30
Трояков
30
Трояков
90
Кукушкин
15
Яцкевич
17
Потапенко
17
Потапенко
15
Яцкевич
79
Чебураков
70
Бутько
70
Бутько
79
Чебураков
6
Ишутин
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
6
Ишутин
27
Гаевой
11
Ловец
11
Ловец
27
Гаевой
89
Французов
41
Лутик
41
Лутик
89
Французов
Остались в запасе
Гомель
Арсенал
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Гомель - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Арсенал», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»