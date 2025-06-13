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  • «Гомель» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2025

«Гомель» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2025

13 июня 2025, 19:35
Гомель
13.06.2025, пятница, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
25' А. Французов 34' Р. Мялковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
20
Лукуман Алиу
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
4-1-2-2-1
21
Нечаев
90
Кукушкин
3
Чаговец
16
Заяц
15
Яцкевич
13
Алексиевич
20
Алиу
9
Бородин
17
Мартинкевич
8
Барсуков
79
Чебураков
4-2-3-1
30
Сороко
18
Михаленко
5
Вегеря
5
Власенко
99
Волков
6
Ишутин
89
Арутюнян
27
Гаевой
99
Мялковский
77
Сотников
89
Французов
90
Кукушкин
30
Трояков
30
Трояков
90
Кукушкин
15
Яцкевич
17
Потапенко
17
Потапенко
15
Яцкевич
79
Чебураков
70
Бутько
70
Бутько
79
Чебураков
6
Ишутин
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
6
Ишутин
27
Гаевой
11
Ловец
11
Ловец
27
Гаевой
89
Французов
41
Лутик
41
Лутик
89
Французов
Остались в запасе
Гомель
Арсенал
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Гомель - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Арсенал», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель»«Арсенал»

«Гомель» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Гомель
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