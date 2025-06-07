Смотреть прямую трансляцию матча Андорра против Англии, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра – Англия