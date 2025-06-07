07.06.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 3 тур
0 : 1
Завершен
Статистика матча Андорра - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
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Смотреть прямую трансляцию матча Андорра против Англии, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра – Англия
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»