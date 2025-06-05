05.06.2025, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Составы команд
Беларусь
Беларусь
3-2-1-2-2
1
Павлюченко
17
Прищепа
4
Мартынович
13
Карпович
15
Корзун
4
Бочеров
3
Забелин
10
Громыко
9
Эбонг
23
Мельниченко
7
Шикавка
3-2-2-2-1
1
Покатилов
4
Быстров
2
Малый
3
Алип
22
Тапалов
5
Куат
8
Тагыберген
11
Вороговский
9
Чесноков
17
Зуев
10
Самородов
17
Прищепа
2
Печенин
2
Печенин
17
Прищепа
3
Забелин
15
Пархоменко
15
Пархоменко
3
Забелин
4
Бочеров
4
Лисакович
4
Лисакович
4
Бочеров
15
Корзун
14
Яблонский
14
Яблонский
15
Корзун
10
Громыко
17
Седько
17
Седько
10
Громыко
23
Мельниченко
17
Лисакович
17
Лисакович
23
Мельниченко
2
Малый
4
Жумаханов
4
Жумаханов
2
Малый
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
5
Куат
7
Жуков
7
Жуков
5
Куат
17
Зуев
7
Кенжебек
7
Кенжебек
17
Зуев
9
Чесноков
8
Жумат
8
Жумат
9
Чесноков
Остались в запасе
Беларусь
Казахстан
1
Сергей Игнатович
ВР
21
Федор Лапоухов
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
7
Максим Киреев
АП
21
Олег Никифоренко
ЛВ
Главный тренер
Карлос Алос
16
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
16
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
21
Федор Лапоухов
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
7
Максим Киреев
АП
21
Олег Никифоренко
ЛВ
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
16
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Беларусь - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Беларусь против Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Казахстан
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»