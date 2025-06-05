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  • Беларусь – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Беларусь – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

5 июня 2025, 17:50
Беларусь
05.06.2025, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Казахстан
25' В. Громыко 31' В. Бочеров 50' Т. Мельниченко 85' Е. Шикавка
74' Г. Кенжебек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
4
Валерий Бочеров
ОП
3
Павел Забелин
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
10
Валерий Громыко
АП
7
Евгений Шикавка
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
3
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
9
Ислам Чесноков
ПВ
10
Максим Самородов
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
21
Олег Никифоренко
ЛВ
4
Руслан Лисакович
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Максим Киреев
АП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Казахстан
16
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
8
Даурен Жумат
ПВ
3-2-1-2-2
1
Павлюченко
17
Прищепа
4
Мартынович
13
Карпович
15
Корзун
4
Бочеров
3
Забелин
10
Громыко
9
Эбонг
23
Мельниченко
7
Шикавка
3-2-2-2-1
1
Покатилов
4
Быстров
2
Малый
3
Алип
22
Тапалов
5
Куат
8
Тагыберген
11
Вороговский
9
Чесноков
17
Зуев
10
Самородов
17
Прищепа
2
Печенин
2
Печенин
17
Прищепа
3
Забелин
15
Пархоменко
15
Пархоменко
3
Забелин
4
Бочеров
4
Лисакович
4
Лисакович
4
Бочеров
15
Корзун
14
Яблонский
14
Яблонский
15
Корзун
10
Громыко
17
Седько
17
Седько
10
Громыко
23
Мельниченко
17
Лисакович
17
Лисакович
23
Мельниченко
2
Малый
4
Жумаханов
4
Жумаханов
2
Малый
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
5
Куат
7
Жуков
7
Жуков
5
Куат
17
Зуев
7
Кенжебек
7
Кенжебек
17
Зуев
9
Чесноков
8
Жумат
8
Жумат
9
Чесноков
Остались в запасе
Беларусь
Казахстан
1
Сергей Игнатович
ВР
21
Федор Лапоухов
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
7
Максим Киреев
АП
21
Олег Никифоренко
ЛВ
Главный тренер
Карлос Алос
16
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
16
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
21
Федор Лапоухов
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
7
Максим Киреев
АП
21
Олег Никифоренко
ЛВ
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
16
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Беларусь - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Беларусь против Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Казахстан

Беларусь – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные
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