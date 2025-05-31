Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая 2025, 16:50
Кайсар
31.05.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Жетысу
57' Д. Жалмукан 90+7' Т. Мурзагалиев
67' Д. Шмидт 88' М. Ковель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
27
Никита Губарев
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Кайсар
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Салайдин
3
Толегенов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
5
Кенесбек
20
Курманбекулы
96
Абикен
27
Губарев
73
Жалмукан
29
Махан
4-4-2
78
Кавлинов
15
Шмидт
5
Ковель
93
Аскаров
23
Шайхов
9
Фофана
6
Мухаметханов
9
17
Есимбеков
21
Орынбасар
88
Болов
20
Курманбекулы
45
Торекул
45
Торекул
20
Курманбекулы
29
Махан
25
25
29
Махан
17
Есимбеков
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Есимбеков
88
Болов
99
99
88
Болов
Остались в запасе
Кайсар
Жетысу
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Кайсар - Жетысу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жетысу», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар»«Жетысу»

«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кайсар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
1
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+