31.05.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-1-1-2-1
1
Салайдин
3
Толегенов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
5
Кенесбек
20
Курманбекулы
96
Абикен
27
Губарев
73
Жалмукан
29
Махан
4-4-2
78
Кавлинов
15
Шмидт
5
Ковель
93
Аскаров
23
Шайхов
9
Фофана
6
Мухаметханов
9
17
Есимбеков
21
Орынбасар
88
Болов
20
Курманбекулы
45
Торекул
45
Торекул
20
Курманбекулы
29
Махан
25
25
29
Махан
17
Есимбеков
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Есимбеков
88
Болов
99
99
88
Болов
Остались в запасе
Кайсар
Жетысу
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Кайсар - Жетысу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жетысу», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»