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  • «Актобе» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

«Актобе» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

30 мая, 16:49
Актобе
30.05.2025, пятница, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Кайрат
50' А. Байдавлетов
74' А. Мартынович
87' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
88
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Данияр Усенов
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Кайрат
1
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
80
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
9
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Актобе
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
3
Саят Жумагали
ЦЗ
42
Аян Байдавлетов
ОП
67
Дархан Бердибек
ЦП
57
Miras Umaniyazov
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
80
Айбар Абдулла
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
3-2-1-2-1
6
Касым
15
Кики
26
Анджелкович
88
Вэтэжелу
5
Каиров
29
Усенов
18
Жан
12
Думбуя
19
Омиртаев
3-2-1-2-2
1
Заруцкий
14
Мартынович
80
Сорокин
15
Арад
4
Касабулат
3
Мата
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
9
Сатпаев
7
Жоржинью
6
Касым
42
Байдавлетов
42
Байдавлетов
6
Касым
29
Усенов
67
Бердибек
67
Бердибек
29
Усенов
2
Скворцов
4
Уче
4
Уче
2
Скворцов
15
Арад
6
Садыбеков
6
Садыбеков
15
Арад
33
Станоев
20
Тапалов
20
Тапалов
33
Станоев
9
Сатпаев
89
Багдат
89
Багдат
9
Сатпаев
Остались в запасе
Актобе
Кайрат
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
3
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Miras Umaniyazov
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
80
Айбар Абдулла
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
77
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
3
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Miras Umaniyazov
ЦП
9
Джордже Ивкович
ЦФ
80
Айбар Абдулла
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
77
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Актобе - Кайрат
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайрата», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Кайрат»

«Актобе» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

Еще по теме:
Прогноз на точный счeт матча «Актобе» – «Кайрат»: Премьер-лига Казахстана, 30 мая 2025
Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Актобе
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