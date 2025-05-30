30.05.2025, пятница, 16:30
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
4-1-2-2
1
Бусурманов
3
Асранкулов
23
Эрланов
5
Ндиайе
45
Миладинович
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
17
Зуев
17
Чесноков
3-3-2-2
35
Тохтаров
25
Сапанов
44
Гадрани
23
Набиханов
6
Калдыбеков
10
Джуматов
28
Чирков
8
Цицкишвили
67
Атыханов
9
Чунчуков
18
Труфанов
Брага
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
Брага
11
Эль-Мессауди
10
Галым
10
Галым
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
8
Энен
8
Энен
17
Зуев
17
Чесноков
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Чесноков
21
Жагоров
15
Вукчевич
15
Вукчевич
21
Жагоров
8
Цицкишвили
72
Аскаров
72
Аскаров
8
Цицкишвили
6
Калдыбеков
66
Сагнаев
66
Сагнаев
6
Калдыбеков
10
Джуматов
9
Абзалов
9
Абзалов
10
Джуматов
28
Чирков
77
Смыков
77
Смыков
28
Чирков
67
Атыханов
11
Оралбай
11
Оралбай
67
Атыханов
Остались в запасе
Тобол
Атырау
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
45
Арсен Сиукаев
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Остались в запасе
45
Арсен Сиукаев
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Денис Мамонов
Статистика матча Тобол - Атырау
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Атырау», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»