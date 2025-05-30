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  • «Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

«Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

30 мая 2025, 15:20
Тобол
30.05.2025, пятница, 16:30
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Атырау
14' А. Зуев 16' И. Чесноков 42' А. Эль-Мессауди 78' Р. Асранкулов 85' Ж. Жумашев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
77
Карим Смыков
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
4-1-2-2
1
Бусурманов
3
Асранкулов
23
Эрланов
5
Ндиайе
45
Миладинович
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
17
Зуев
17
Чесноков
3-3-2-2
35
Тохтаров
25
Сапанов
44
Гадрани
23
Набиханов
6
Калдыбеков
10
Джуматов
28
Чирков
8
Цицкишвили
67
Атыханов
9
Чунчуков
18
Труфанов
Брага
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
Брага
11
Эль-Мессауди
10
Галым
10
Галым
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
8
Энен
8
Энен
17
Зуев
17
Чесноков
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Чесноков
21
Жагоров
15
Вукчевич
15
Вукчевич
21
Жагоров
8
Цицкишвили
72
Аскаров
72
Аскаров
8
Цицкишвили
6
Калдыбеков
66
Сагнаев
66
Сагнаев
6
Калдыбеков
10
Джуматов
9
Абзалов
9
Абзалов
10
Джуматов
28
Чирков
77
Смыков
77
Смыков
28
Чирков
67
Атыханов
11
Оралбай
11
Оралбай
67
Атыханов
Остались в запасе
Тобол
Атырау
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
45
Арсен Сиукаев
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Остались в запасе
45
Арсен Сиукаев
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Денис Мамонов
Статистика матча Тобол - Атырау
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Атырау», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Атырау»

«Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Тобол
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