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  • «Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

«Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

30 мая 2025, 14:50
Елимай
30.05.2025, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Астана
32' Р. Каримов 54' У. Камара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
23
Майком Давид
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
99
Фейсал Мулич
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
3
Одеойибо
4
Жумаханов
15
Чаласан
2
Адамбаев
23
Давид
44
Тюлюбай
17
Пайруз
7
Мужиков
11
Свиридов
8
Тугарев
4-2-3-1
74
Сейсен
22
Марочкин
3
Калайца
2
Бартолец
55
Аманович
10
Томасов
11
Вороговский
7
Грипши
7
Эбонг
28
Камара
81
Каримов
7
Мужиков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Мужиков
17
Пайруз
23
Флореску
23
Флореску
17
Пайруз
8
Тугарев
18
Назымханов
18
Назымханов
8
Тугарев
15
Чаласан
99
Мулич
99
Мулич
15
Чаласан
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
28
Камара
5
Казуколовас
5
Казуколовас
28
Камара
7
Грипши
10
Астанов
10
Астанов
7
Грипши
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
Остались в запасе
Елимай
Астана
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Елимай - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Астаны», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Астана»

«Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Елимай
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