Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Астаны», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Астана»