30.05.2025, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
4-2-3-1
35
Коваль
3
Одеойибо
4
Жумаханов
15
Чаласан
2
Адамбаев
23
Давид
44
Тюлюбай
17
Пайруз
7
Мужиков
11
Свиридов
8
Тугарев
4-2-3-1
74
Сейсен
22
Марочкин
3
Калайца
2
Бартолец
55
Аманович
10
Томасов
11
Вороговский
7
Грипши
7
Эбонг
28
Камара
81
Каримов
7
Мужиков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Мужиков
17
Пайруз
23
Флореску
23
Флореску
17
Пайруз
8
Тугарев
18
Назымханов
18
Назымханов
8
Тугарев
15
Чаласан
99
Мулич
99
Мулич
15
Чаласан
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
28
Камара
5
Казуколовас
5
Казуколовас
28
Камара
7
Грипши
10
Астанов
10
Астанов
7
Грипши
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
Остались в запасе
Елимай
Астана
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Елимай - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Астаны», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»