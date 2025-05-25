25.05.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
4-3-1-2
22
Лобанцев
4
Шадманов
22
17
Женис
77
Мирошниченко
23
Ульшин
79
Валгушев
20
Буранчиев
7
Мульдинов
11
Черединов
15
Себай
4-2-2-2
35
Коваль
2
Адамбаев
4
Жумаханов
15
Чаласан
3
Одеойибо
44
Тюлюбай
18
Корзун
17
Пайруз
8
Тугарев
77
Плакка Фессу
99
Мулич
79
Валгушев
9
Горшунов
9
Горшунов
79
Валгушев
23
Ульшин
5
Сабино
5
Сабино
23
Ульшин
7
Мульдинов
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
7
Мульдинов
Горшунов
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
Горшунов
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
8
Тугарев
23
Флореску
23
Флореску
8
Тугарев
17
Пайруз
18
Назымханов
18
Назымханов
17
Пайруз
99
Мулич
11
Свиридов
11
Свиридов
99
Мулич
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Елимай
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
23
Майком Давид
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
23
Майком Давид
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кызыл-Жар - Елимай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Елимая», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»