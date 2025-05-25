Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Елимая», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Елимай»