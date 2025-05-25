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  • «Кызыл-Жар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Кызыл-Жар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 14:50
Кызыл-Жар
25.05.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Елимай
8' А. Ульшин
44' Н. Корзун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Никита Корзун
ОП
99
Фейсал Мулич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
55
Александр Нойок
ОП
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
23
Майком Давид
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
4-3-1-2
22
Лобанцев
4
Шадманов
22
17
Женис
77
Мирошниченко
23
Ульшин
79
Валгушев
20
Буранчиев
7
Мульдинов
11
Черединов
15
Себай
4-2-2-2
35
Коваль
2
Адамбаев
4
Жумаханов
15
Чаласан
3
Одеойибо
44
Тюлюбай
18
Корзун
17
Пайруз
8
Тугарев
77
Плакка Фессу
99
Мулич
79
Валгушев
9
Горшунов
9
Горшунов
79
Валгушев
23
Ульшин
5
Сабино
5
Сабино
23
Ульшин
7
Мульдинов
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
7
Мульдинов
Горшунов
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
Горшунов
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
8
Тугарев
23
Флореску
23
Флореску
8
Тугарев
17
Пайруз
18
Назымханов
18
Назымханов
17
Пайруз
99
Мулич
11
Свиридов
11
Свиридов
99
Мулич
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Елимай
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
23
Майком Давид
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
23
Майком Давид
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кызыл-Жар - Елимай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Елимая», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Елимай»

«Кызыл-Жар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кызыл-Жар
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