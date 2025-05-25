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  • «Жетысу» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Жетысу» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 12:50
Жетысу
25.05.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Актобе
49' R. Serikkul 87' M. Zhitnev (pen.)
40' Г. Кики
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Актобе
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
Фредди Гондола
ЛВ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
4-5-1
78
Кавлинов
23
Шайхов
25
Рудосельский
5
Ковель
15
Шмидт
9
Фофана
12
9
13
17
Есимбеков
88
Болов
4-1-2-2-1
5
Каиров
15
Кики
6
Касым
5
Вэтэжелу
16
Байдавлетов
71
Бердибек
47
Усенов
12
Думбуя
18
Жан
19
Омиртаев
9
19
Тайкенов
19
Тайкенов
9
25
Рудосельский
93
Аскаров
93
Аскаров
25
Рудосельский
13
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
13
12
99
99
12
71
Бердибек
99
Гондола
99
Гондола
71
Бердибек
Остались в запасе
Жетысу
Актобе
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Жетысу - Актобе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Актобе», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу»«Актобе»

«Жетысу» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Жетысу
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