25.05.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
4-5-1
78
Кавлинов
23
Шайхов
25
Рудосельский
5
Ковель
15
Шмидт
9
Фофана
12
9
13
17
Есимбеков
88
Болов
4-1-2-2-1
5
Каиров
15
Кики
6
Касым
5
Вэтэжелу
16
Байдавлетов
71
Бердибек
47
Усенов
12
Думбуя
18
Жан
19
Омиртаев
9
19
Тайкенов
19
Тайкенов
9
25
Рудосельский
93
Аскаров
93
Аскаров
25
Рудосельский
13
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
13
12
99
99
12
71
Бердибек
99
Гондола
99
Гондола
71
Бердибек
Остались в запасе
Жетысу
Актобе
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Самат Смаков
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Жетысу - Актобе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Актобе», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»