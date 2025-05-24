24.05.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
51
Моргун
2
Вивчаренко
40
Биловар
16
Дячук
20
Караваев
6
Бражко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
9
Волошин
45
Брагару
19
Ванат
2-1-3-1-3
91
Горох
3
Козик
6
Бурда
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
99
Ррапай
10
Велетень
2
Влэдою
22
Ковталюк
15
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
45
Брагару
22
Кабаев
22
Кабаев
45
Брагару
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
2
Влэдою
81
81
2
Влэдою
7
Демченко
55
Теллес
55
Теллес
7
Демченко
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
20
Гагнидзе
90
90
20
Гагнидзе
22
Ковталюк
97
Сидоров
97
Сидоров
22
Ковталюк
Остались в запасе
Динамо К
Колос
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Иван Пахолюк
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Динамо К - Колос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо К» против «Колоса», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо К» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»