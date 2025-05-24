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  • «Динамо К» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Динамо К» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 16:50
Динамо К
24.05.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Колос
31' А. Пихаленок
47' А. Сидоров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Колос
91
Валентин Горох
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
4-1-2-2-1
51
Моргун
2
Вивчаренко
40
Биловар
16
Дячук
20
Караваев
6
Бражко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
9
Волошин
45
Брагару
19
Ванат
2-1-3-1-3
91
Горох
3
Козик
6
Бурда
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
99
Ррапай
10
Велетень
2
Влэдою
22
Ковталюк
15
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
45
Брагару
22
Кабаев
22
Кабаев
45
Брагару
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
2
Влэдою
81
81
2
Влэдою
7
Демченко
55
Теллес
55
Теллес
7
Демченко
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
20
Гагнидзе
90
90
20
Гагнидзе
22
Ковталюк
97
Сидоров
97
Сидоров
22
Ковталюк
Остались в запасе
Динамо К
Колос
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Иван Пахолюк
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Динамо К - Колос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо К» против «Колоса», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо К» – «Колос»

«Динамо К» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Динамо К
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