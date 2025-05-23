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  • «Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

23 мая 2025, 17:20
Ислочь
23.05.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
18' М. Ковалевич 21' И. Тихомиров 42' И. Тихомиров 44' М. Ковалевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Арсенал
31
Даниил Полянский
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
99
Кирилл Волков
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
3-3-2-2
1
Климович
20
Веретило
3
Тихомиров
99
Юдчиц
8
Гуз
22
Булмага
11
Кобеев
21
Журавлев
6
Гоманов
23
Ковалевич
10
Хващинский
3-2-2-2-1
30
Сороко
18
Михаленко
5
Вегеря
5
Власенко
89
Арутюнян
6
Ишутин
63
Олимзода
11
Ловец
15
Орешкевич
88
Кириленко
89
Французов
99
Юдчиц
31
Залеский
31
Залеский
99
Юдчиц
23
Ковалевич
88
Кнышев
88
Кнышев
23
Ковалевич
22
Булмага
77
Кравченко
77
Кравченко
22
Булмага
11
Кобеев
11
Сталбеков
11
Сталбеков
11
Кобеев
10
Хващинский
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Хващинский
15
Орешкевич
99
Волков
99
Волков
15
Орешкевич
88
Кириленко
2
Атила
2
Атила
88
Кириленко
18
Михаленко
27
Гаевой
27
Гаевой
18
Михаленко
6
Ишутин
99
Мялковский
99
Мялковский
6
Ишутин
63
Олимзода
77
Сотников
77
Сотников
63
Олимзода
Остались в запасе
Ислочь
Арсенал
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
31
Даниил Полянский
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниил Полянский
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Ислочь - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Арсенала», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Арсенал»

«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Ислочь
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