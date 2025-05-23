Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Арсенала», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Арсенал»