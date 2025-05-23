23.05.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-3-2-2
1
Климович
20
Веретило
3
Тихомиров
99
Юдчиц
8
Гуз
22
Булмага
11
Кобеев
21
Журавлев
6
Гоманов
23
Ковалевич
10
Хващинский
3-2-2-2-1
30
Сороко
18
Михаленко
5
Вегеря
5
Власенко
89
Арутюнян
6
Ишутин
63
Олимзода
11
Ловец
15
Орешкевич
88
Кириленко
89
Французов
99
Юдчиц
31
Залеский
31
Залеский
99
Юдчиц
23
Ковалевич
88
Кнышев
88
Кнышев
23
Ковалевич
22
Булмага
77
Кравченко
77
Кравченко
22
Булмага
11
Кобеев
11
Сталбеков
11
Сталбеков
11
Кобеев
10
Хващинский
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Хващинский
15
Орешкевич
99
Волков
99
Волков
15
Орешкевич
88
Кириленко
2
Атила
2
Атила
88
Кириленко
18
Михаленко
27
Гаевой
27
Гаевой
18
Михаленко
6
Ишутин
99
Мялковский
99
Мялковский
6
Ишутин
63
Олимзода
77
Сотников
77
Сотников
63
Олимзода
Остались в запасе
Ислочь
Арсенал
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
31
Даниил Полянский
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниил Полянский
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Ислочь - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Арсенала», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»